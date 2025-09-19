Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»

Капитан сборной Украины ответил на вопросы журналистов после поединка Италия – Украина

МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Капитан сборной Украины по теннису Илья Марченко ответил на вопросы журналистов после завершения полуфинального противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2025 против команды Италии (1:2):

– Капитан, вы провели отличный турнир и вышли в полуфинал. Поделитесь своими впечатлениями.

– Конечно, для нас это историческое достижение – дойти до этой стадии. Мы очень рады этому, рады этому сезону.

Но да, сегодняшний матч был очень напряженным и тяжелым. У нас были все шансы победить. Поэтому в данный момент трудно говорить о турнире в позитивном ключе. Не в целом, но в данный момент нам очень грустно.

– Было ли решение принято после выдающегося выступления Марты или вы уже заранее планировали играть с этой парой против Испании, или что-то в этом роде?

– У нас был этот план с самого начала. Это не было решением за одну минуту. У нас были варианты, но это был наш основной выбор.

Италия – Украина – 2:1

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк2:6, 3:6
  • Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:3
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

По теме:
Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло
СВИТОЛИНА: «Для меня это разочаровывающий матч, потому что я была впереди»
Илья Марченко женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг Людмила Киченок Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
