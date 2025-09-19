МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»

Капитан сборной Украины по теннису Илья Марченко ответил на вопросы журналистов после завершения полуфинального противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2025 против команды Италии (1:2):

– Капитан, вы провели отличный турнир и вышли в полуфинал. Поделитесь своими впечатлениями.

– Конечно, для нас это историческое достижение – дойти до этой стадии. Мы очень рады этому, рады этому сезону.

Но да, сегодняшний матч был очень напряженным и тяжелым. У нас были все шансы победить. Поэтому в данный момент трудно говорить о турнире в позитивном ключе. Не в целом, но в данный момент нам очень грустно.

– Было ли решение принято после выдающегося выступления Марты или вы уже заранее планировали играть с этой парой против Испании, или что-то в этом роде?

– У нас был этот план с самого начала. Это не было решением за одну минуту. У нас были варианты, но это был наш основной выбор.

Италия – Украина – 2:1

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

– 2:6, 3:6 Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

– Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4 Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:3