КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после поражения в парной игре полуфинального противостояния Кубка Билли Джин Кинг против сборной Италии:

– Как вы себя чувствовали на корте во время парного матча? Атмосфера была просто невероятной. В чем заключалась разница?

– Ну, я думаю, если посмотреть на матч в целом, особенно на начало матча Элины, то они играли просто невероятно. Я не знаю, в какой момент все изменилось и почему, потому что было ясно, особенно в сегодняшнем парном матче, сколько очков они выиграли просто по счастливой случайности. Все мы иногда можем быть везунчиками, но сегодня им прям очень везло. В моей карьере не так много таких матчей.

Оглядываясь на наш парный матч, я чувствую, что я сделала все, что могла, и думаю, что Люда тоже. Они действовали лучше в важные моменты. Мы не играли так хорошо на ключевых поинтах.

В конце концов, это был очень длинный матч. Счет, конечно, не отражает его ход. Но это тяжелое поражение. В то же время я просто чувствую, что мы никогда не были в такой ситуации, в которой находимся сейчас. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть с этой командой, попробовать еще раз в следующем году.

Я хочу извлечь из этого опыта все, что могу, посмотреть, что мы можем сделать лучше, и двигаться вперед. Мне кажется, что теннисисты привыкают к поражениям, потому что проигрывают почти каждую неделю. Это часть игры. Очевидно, что сегодня был очень тяжелый день для нас. Мы были очень близки к победе.

Мне кажется, что Италия – действительно отличная команда. Они великие чемпионы. То, как они смогли отыграться два дня назад, говорит о них многое. Сегодня тоже.

Я чувствую, что в какой-то момент удача обязательно будет на нашей стороне. Нам просто нужно набраться терпения и работать, чтобы дождаться этого момента.

– Что из этой недели вы вынесли для себя как самый важный урок и опыт?

– Я думаю, что из моего многолетнего опыта игры в команде я вынесла, что очень важно иметь хорошую атмосферу. Не только между девушками, но и между всеми членами команды. Я думаю, что мы наконец-то добились этого после очень долгого времени благодаря Элине и ее фонду, который заботится о нас.

Я думаю, что это определенно помогло нам играть лучше, быть лучше, думать только о своей работе и ни о чем другом. Это тот ключ, который мы нашли после многих лет. Поэтому я с нетерпением жду следующего года, потому что знаю, как далеко мы можем зайти. Сегодня мы это доказали.

Я просто чувствую, что мы проигрываем как команда и выигрываем как команда. Я действительно хочу поддержать девочек в этот трудный момент, Илью и всех, кто за нас болел. Это исторический момент для нашей страны. В то же время, сегодня для нас это очень печальный момент.

Мы были очень близки, так что... Больше нечего сказать. Да, я думаю, что это и то, что мы хорошие игроки, также важно в такого рода соревнованиях.