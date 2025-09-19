Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 21:01 |
705
0

КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло

Марта ответила на вопросы журналистов после парного поединка против итальянок на КБДК

19 сентября 2025, 21:01 |
705
0
КОСТЮК: В моей карьере не так много матчей, в которых соперницам так везло
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после поражения в парной игре полуфинального противостояния Кубка Билли Джин Кинг против сборной Италии:

– Как вы себя чувствовали на корте во время парного матча? Атмосфера была просто невероятной. В чем заключалась разница?

– Ну, я думаю, если посмотреть на матч в целом, особенно на начало матча Элины, то они играли просто невероятно. Я не знаю, в какой момент все изменилось и почему, потому что было ясно, особенно в сегодняшнем парном матче, сколько очков они выиграли просто по счастливой случайности. Все мы иногда можем быть везунчиками, но сегодня им прям очень везло. В моей карьере не так много таких матчей.

Оглядываясь на наш парный матч, я чувствую, что я сделала все, что могла, и думаю, что Люда тоже. Они действовали лучше в важные моменты. Мы не играли так хорошо на ключевых поинтах.

В конце концов, это был очень длинный матч. Счет, конечно, не отражает его ход. Но это тяжелое поражение. В то же время я просто чувствую, что мы никогда не были в такой ситуации, в которой находимся сейчас. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть с этой командой, попробовать еще раз в следующем году.

Я хочу извлечь из этого опыта все, что могу, посмотреть, что мы можем сделать лучше, и двигаться вперед. Мне кажется, что теннисисты привыкают к поражениям, потому что проигрывают почти каждую неделю. Это часть игры. Очевидно, что сегодня был очень тяжелый день для нас. Мы были очень близки к победе.

Мне кажется, что Италия – действительно отличная команда. Они великие чемпионы. То, как они смогли отыграться два дня назад, говорит о них многое. Сегодня тоже.

Я чувствую, что в какой-то момент удача обязательно будет на нашей стороне. Нам просто нужно набраться терпения и работать, чтобы дождаться этого момента.

– Что из этой недели вы вынесли для себя как самый важный урок и опыт?

– Я думаю, что из моего многолетнего опыта игры в команде я вынесла, что очень важно иметь хорошую атмосферу. Не только между девушками, но и между всеми членами команды. Я думаю, что мы наконец-то добились этого после очень долгого времени благодаря Элине и ее фонду, который заботится о нас.

Я думаю, что это определенно помогло нам играть лучше, быть лучше, думать только о своей работе и ни о чем другом. Это тот ключ, который мы нашли после многих лет. Поэтому я с нетерпением жду следующего года, потому что знаю, как далеко мы можем зайти. Сегодня мы это доказали.

Я просто чувствую, что мы проигрываем как команда и выигрываем как команда. Я действительно хочу поддержать девочек в этот трудный момент, Илью и всех, кто за нас болел. Это исторический момент для нашей страны. В то же время, сегодня для нас это очень печальный момент.

Мы были очень близки, так что... Больше нечего сказать. Да, я думаю, что это и то, что мы хорошие игроки, также важно в такого рода соревнованиях.

По теме:
Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
ЧИЖЕВСКИЙ: «Бескомпромиссная борьба была на каждом клочке поля»
МАРЧЕНКО: «Пара Киченок / Костюк? Это не было решением за одну минуту»
Марта Костюк Людмила Киченок Кубок Билли Джин Кинг пресс-конференция женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина Жасмин Паолини Сара Эррани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Футбол | 19 сентября 2025, 03:45 2
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»

Виктор оценил трансфер Судакова в «Бенфику»

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19 сентября 2025, 11:00 9
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК

Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Футбол | 19.09.2025, 14:44
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Теннис | 19.09.2025, 20:17
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 3
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем