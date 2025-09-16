Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Тренерское достижение: Костышин провел юбилейный матч в УПЛ

Специалист в 80-й раз вывел «Колос» на поле

ФК Колос. Руслан Костышин

Украинский тренер Руслан Костышин отпраздновал юбилейный, 80-й, матч в чемпионате Украины.

Все свои тренерские матчи в элитном дивизионе Костышин провел у руля одного клуба – «Колоса».

Знаковое событие для тренера произошло в пятом туре против луганской «Зари», в котором подопечные Костышина оформили победу (3:1).

Баланс всех 80 игр «Колоса» при Костышине: 32 победы, 19 ничьих и 29 поражений, разница мячей 98-106.

Руслан Костышин продолжает уверенно возглавлять список тренеров «Колоса» по количеству игр в УПЛ, опережая Ярослава Вишняка на 19 игр.

Юбилейные тренерские матчи Руслана Костышина с «Колосом» в УПЛ

Дата

Соперник

Счет (поле)

1

30.07.2019

Мариуполь

2:1 (д)

10

06.10.2019

Динамо

1:0 (д)

20

29.02.2020

Карпаты

2:1 (д)

30

11.07.2020

Заря

0:2 (д)

40

17.10.2020

Заря

1:1 (г)

50

27.02.2021

Рух

1:2 (д)

60

09.05.2021

Динамо

0:3 (д)

70

19.04.2025

Шахтер

4:2 (г)

80

14.09.2025

Заря

3:1 (г)
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос Руслан Костышин статистика
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
