Тренерское достижение: Костышин провел юбилейный матч в УПЛ

Украинский тренер Руслан Костышин отпраздновал юбилейный, 80-й, матч в чемпионате Украины.

Все свои тренерские матчи в элитном дивизионе Костышин провел у руля одного клуба – «Колоса».

Знаковое событие для тренера произошло в пятом туре против луганской «Зари», в котором подопечные Костышина оформили победу (3:1).

Баланс всех 80 игр «Колоса» при Костышине: 32 победы, 19 ничьих и 29 поражений, разница мячей 98-106.

Руслан Костышин продолжает уверенно возглавлять список тренеров «Колоса» по количеству игр в УПЛ, опережая Ярослава Вишняка на 19 игр.

Юбилейные тренерские матчи Руслана Костышина с «Колосом» в УПЛ