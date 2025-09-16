Тренерское достижение: Костышин провел юбилейный матч в УПЛ
Специалист в 80-й раз вывел «Колос» на поле
Украинский тренер Руслан Костышин отпраздновал юбилейный, 80-й, матч в чемпионате Украины.
Все свои тренерские матчи в элитном дивизионе Костышин провел у руля одного клуба – «Колоса».
Знаковое событие для тренера произошло в пятом туре против луганской «Зари», в котором подопечные Костышина оформили победу (3:1).
Баланс всех 80 игр «Колоса» при Костышине: 32 победы, 19 ничьих и 29 поражений, разница мячей 98-106.
Руслан Костышин продолжает уверенно возглавлять список тренеров «Колоса» по количеству игр в УПЛ, опережая Ярослава Вишняка на 19 игр.
Юбилейные тренерские матчи Руслана Костышина с «Колосом» в УПЛ
|
№
|
Дата
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
1
|
30.07.2019
|
Мариуполь
|
2:1 (д)
|
10
|
06.10.2019
|
Динамо
|
1:0 (д)
|
20
|
29.02.2020
|
Карпаты
|
2:1 (д)
|
30
|
11.07.2020
|
Заря
|
0:2 (д)
|
40
|
17.10.2020
|
Заря
|
1:1 (г)
|
50
|
27.02.2021
|
Рух
|
1:2 (д)
|
60
|
09.05.2021
|
Динамо
|
0:3 (д)
|
70
|
19.04.2025
|
Шахтер
|
4:2 (г)
|
80
|
14.09.2025
|
Заря
|
3:1 (г)
