Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета
Главные новости за 14 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 сентября.
1А. Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате
1В. Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Подопечные Костышина сравнялись с «Динамо» по количеству очков
1С. Долгожданная победа. Полесье минимально одолело Кривбасс
Команда Ротаня до этого побеждала только в первом туре нового розыгрыша УПЛ
2. Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Команда Гвардиолы улучшила настроение перед Лигой чемпионов
3А. Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Каталонская команда феерила на поле в матче 4-го тура Ла Лиги
3В. Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
Команды расписали ничью 1:1, Иглесиас забил с пенальти в конце поединка 4-го тура Ла Лиги
4А. С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью
Хорват отличился первым забитым мячом в составе итальянского гранда
4В. Попов снова забил. Эмполи сыграл вничью со Специей
Украинский нападающий забил 4-й гол в сезоне Серии B
5. Финал на нервах. Германия дожала Турцию и взяла золото Евробаскета
Немцы, проигрывая по ходу всего матча, в конце переломили ход игры
6. Впервые в истории. Украинец завоевал бронзу на чемпионате мира по картингу
Лев Крутоголов показал лучший результат в истории Украины на мировом первенстве по картингу
7А. Знай наших! Украина одолела Польшу в матче за бронзу женской Евролиги
Подопечные Юрия Клименко завоевали «бронзу» Суперфинала Евролиги
7В. Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси
8. Парад сенсаций и первый финал Украины. Как прошел 2 день ЧМ
В Токио разыграно шесть комплектов наград
9. Планировал возвращение на ринг. В Англии нашли мертвым экс-чемпиона мира
Рикки Хаттон хотел провести бой в декабре 2025 года
10. Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах
Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
