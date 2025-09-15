Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета
15 сентября 2025, 09:30 | Обновлено 15 сентября 2025, 10:22
Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета

Главные новости за 14 сентября на Sport.ua

Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 сентября.

1А. Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате

1В. Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Подопечные Костышина сравнялись с «Динамо» по количеству очков

1С. Долгожданная победа. Полесье минимально одолело Кривбасс
Команда Ротаня до этого побеждала только в первом туре нового розыгрыша УПЛ

2. Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Команда Гвардиолы улучшила настроение перед Лигой чемпионов

3А. Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Каталонская команда феерила на поле в матче 4-го тура Ла Лиги

3В. Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
Команды расписали ничью 1:1, Иглесиас забил с пенальти в конце поединка 4-го тура Ла Лиги

4А. С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью
Хорват отличился первым забитым мячом в составе итальянского гранда

4В. Попов снова забил. Эмполи сыграл вничью со Специей
Украинский нападающий забил 4-й гол в сезоне Серии B

5. Финал на нервах. Германия дожала Турцию и взяла золото Евробаскета
Немцы, проигрывая по ходу всего матча, в конце переломили ход игры

6. Впервые в истории. Украинец завоевал бронзу на чемпионате мира по картингу
Лев Крутоголов показал лучший результат в истории Украины на мировом первенстве по картингу

7А. Знай наших! Украина одолела Польшу в матче за бронзу женской Евролиги
Подопечные Юрия Клименко завоевали «бронзу» Суперфинала Евролиги

7В. Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси

8. Парад сенсаций и первый финал Украины. Как прошел 2 день ЧМ
В Токио разыграно шесть комплектов наград

9. Планировал возвращение на ринг. В Англии нашли мертвым экс-чемпиона мира
Рикки Хаттон хотел провести бой в декабре 2025 года

10. Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах
Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
Дебют Судакова за Бенфику, драма в пляжном футболе, медаль на ЧМ по боксу
Яремчук вернулся в Украину, новый клуб для Сикана, жеребьевка Кубка Дэвиса
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
