  4. Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Чемпионат Испании
Барселона
14.09.2025 22:00 – FT 6 : 0
Валенсия
Испания
64
0

Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии

Каталонская команда феерила на поле в матче 4-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» не оставила шансов «Валенсии», разгромив соперника со счетом 6:0.

Каталонцы повели в счете на 29-й минуте благодаря голу Фермина Лопеса.

После перерыва команда хозяев поля начала настоящий штурм. Дубль оформил Рафинья (53 и 66 мин), также второй свой мяч забил Фермин Лопес (56 мин).

В конце встречи еще и форвард Роберт Левандовски сделал дубль (76 и 86 мин).

Эта победа позволила «Барселоне» набрать 10 очков после 4 матчей, впереди только «Реал» (12 из 12).

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

Барселона – Валенсия – 6:0

Голы: Фермин Лопес, 29, 56, Рафинья, 53, 66, Левандовски, 76, 86

Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Барселона - Валенсия видео голов и обзор Рафинья Диас Фермин Лопес Роберт Левандовски
