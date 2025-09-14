Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Каталонская команда феерила на поле в матче 4-го тура Ла Лиги
14 сентября в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» не оставила шансов «Валенсии», разгромив соперника со счетом 6:0.
Каталонцы повели в счете на 29-й минуте благодаря голу Фермина Лопеса.
После перерыва команда хозяев поля начала настоящий штурм. Дубль оформил Рафинья (53 и 66 мин), также второй свой мяч забил Фермин Лопес (56 мин).
В конце встречи еще и форвард Роберт Левандовски сделал дубль (76 и 86 мин).
Эта победа позволила «Барселоне» набрать 10 очков после 4 матчей, впереди только «Реал» (12 из 12).
Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 14 сентября
Барселона – Валенсия – 6:0
Голы: Фермин Лопес, 29, 56, Рафинья, 53, 66, Левандовски, 76, 86
