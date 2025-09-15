Главный тренер Барселоны похвалил подопечных после игры с Валенсией

лавный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги домашнего поединка против «Валенсии» в четвертом туре Ла Лиги. Подопечные Флика без каких-либо проблем разобрались с соперником – 6:0.

«Я очень доволен игрой с самого начала. Мы действовали с интенсивностью и как единая команда. Было видно, что стартовый состав сыграл прекрасно, а те, кто выходил на замену, тоже подняли уровень. Это хороший старт после паузы. Эмоциональным также стало возвращение Марка Бернала.

Для всего бывает первый раз. Неважно, кто отсутствует. Не было ни Френки, ни Бальде. Мы сосредотачиваемся на каждом матче. Теперь уже готовимся к игре с «Ньюкаслом». Мы очень рады, что одержали эту победу. С самого начала мы показали то, что хотели делать, и это было видно.

Фермín? Он провел отличный матч, но не только он. Вся команда наслаждалась игрой. Когда трансферное окно закрылось, все смогли сосредоточиться на футболе. Все проделали отличную работу. Эрик, Кубарси хорошо сыграли в обороне, полузащита тоже выглядела качественно. Это уже похоже на то, что я видел на стадионе в прошлом году. Нужно сохранять спокойствие. Фермин в этом матче сделал большой шаг: уверенно действовал с мячом и без него, отбирал, демонстрировал настрой. Думаю, он может прибавить еще. Нужно оставаться спокойными, но, возможно, не стоит играть пятками вместо простых передач. Но все же он на фантастическом уровне.

У нас фантастическая команда, и матчей хватит для всех. Блок игроков отработал замечательно на всех позициях. Три очка – это идеально, а для меня большое преимущество – иметь выбор между Ферраном и Левандовским. Я очень рад, что на этой позиции есть игроки с таким качеством. Речь идет о команде.

Рафинья в запасе? Это было мое решение. Руни хорошо тренируется, у него отличная ментальность и отношение. Рафинья вернулся после долгой поездки. У него тоже прекрасная ментальность. Но на поле могут выйти только одиннадцать, а желающих много. Это единственное, что могу сказать. Руни показал фантастическое отношение. Он хочет учиться и развиваться.

Ситуация с Ямалем? Вчера я уже все сказал. С Федерацией после этого разговоров не было.

Я рад за Марка Бернала. После такого долгого пути через травму для него и его семьи этот момент очень важен. Он много работал, чтобы вернуться. Болельщики также отпраздновали его возвращение. Я всегда говорил, что эта команда фантастическая. Отношения между игроками отличные. Я рад снова иметь его в составе.

Что касается «стадиона Йохана Кройфа»? Если нужно играть здесь – значит, играем здесь. Нам это подходит. Играть на «Камп Ноу» будет прекрасно. Но нужно подождать, принять ситуацию и выходить на каждый матч, чтобы побеждать.

Лига чемпионов? Я чувствую себя отлично. В прошлом сезоне мы не играли в Англии, а уровень Премьер-лиги невероятный. Я внимательно следил за «Ньюкаслом» – они показывают очень хороший футбол.

Жерард Мартин? Я считаю, что у нас есть очень хорошие варианты в центре обороны. Он очень прибавил. Всегда, когда выходил – в старте или со скамейки – выполнял свою работу дисциплинированно. Он один из тех, кто прогрессировал больше всего. В предсезонке мы увидели, что он может играть центрального защитника, к тому же он левоногий», – сказал Флик.