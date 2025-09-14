Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26 14 сентября о 22:00
14 сентября состоится матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Валенсия.
Поединок пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Барселона перед игрой потеряла юного и звездного Ламин Ямаля из-за травмы.
Каталонцы за первые три тура набрали 7 очков из 9 возможных: победы над Мальоркой и Леванте, а также ничья с Райо Вальекано.
У Валенсии 4 набранных пункта: ничья с Реалом Сосьедад, поражение Осасуне и победа над Хетафе.
Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шарлотт» не оставил шансов «цаплям»
Вратарь не собирается покидать Париж