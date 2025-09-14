14 сентября состоится матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Валенсия.

Поединок пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барселона перед игрой потеряла юного и звездного Ламин Ямаля из-за травмы.

Каталонцы за первые три тура набрали 7 очков из 9 возможных: победы над Мальоркой и Леванте, а также ничья с Райо Вальекано.

У Валенсии 4 набранных пункта: ничья с Реалом Сосьедад, поражение Осасуне и победа над Хетафе.

Барселона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.