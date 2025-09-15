Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги
В воскресенье, 14 сентября, проходил матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».
Встречу принимал стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Хозяева поля добыли уверенную победу ср счетом 6:0. Дулями отличились Рафинья, Роберт Левандовски и Фермин Лопес
Ла Лига. 4-й тур
Барселона – Валенсия – 6:0
Голы: Фермин Лопес, 29, 56, Рафинья, 53, 67, Левандовски, 76, 86
События матча
