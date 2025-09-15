Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 14 сентября, проходил матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимал стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли уверенную победу ср счетом 6:0. Дулями отличились Рафинья, Роберт Левандовски и Фермин Лопес

Ла Лига. 4-й тур

Барселона – Валенсия – 6:0

Голы: Фермин Лопес, 29, 56, Рафинья, 53, 67, Левандовски, 76, 86