  4. Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
14.09.2025 22:00 – FT 6 : 0
Валенсия
Испания
Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В воскресенье, 14 сентября, проходил матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимал стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли уверенную победу ср счетом 6:0. Дулями отличились Рафинья, Роберт Левандовски и Фермин Лопес

Ла Лига. 4-й тур

Барселона – Валенсия – 6:0

Голы: Фермин Лопес, 29, 56, Рафинья, 53, 67, Левандовски, 76, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
ВИДЕО. Левандовски оформил дубль в ворота Валенсии
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Валенсия Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
