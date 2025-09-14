Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
14 сентября 2025, 18:19
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

14 сентября на Эстади Йоханн Кройфф пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Барселона встретится с Валенсией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда не взяла ни единого трофея в позапрошлом сезоне, что все-таки заставило Лапорту расстаться с Хави. Его сменил более опытный именно как наставник Флик. И Ханси с возмужавшими звездочками во главе с Ямалем установил доминирование на внутренней арене, сумев последовательно победить в Суперкубке, Примере и Копе дель Рей, устроив несколько раз выволочку для Реала. Хотя была и неудача - с Интером, в плей-офф Лиги чемпионов.

Конечно же, ждали новых успехов, тем более что пришел новый голкипер, Гарсия из соседнего Эспаньола, а и так сильную группу атаки укрепили Рашфордом. Но без проблем обыграли только Мальорку, что была в меньшинстве. С Леванте получился победный камбэк с 0:2. Но этот сигнал, похоже, не услышали, закончив после этого 1:1 с Райо Вальекано.

Валенсия

Клуб давно уже проворачивает достаточно регулярно один и тот же сценарий. На фоне спада меняется наставник, и тот, пришпоривая футболистов, выжимал результат, достаточный, чтобы дать не упасть в Сегунду. В позапрошлой темпораде таким спасителем был Бараха, но на Рождество зимой его удачно сменил Корберан.

Карлос, конечно, хочет сломать этот замкнутый круг и успешно и долго работать на Месталье. Правда, первые туры не отнести к удачным - ничья с Реалом Сосьедад, поражение в гостях у Осасуны 0:1. Но все же лето получилось закончить удачно, оформив победу над достаточно сильным соперником, Хетафе, еще и со счетом 3:0.

Статистика личных встреч

В десяти крайних очных поединках только однажды, в 2023-м году, Валенсия смогла взять хотя бы ничью. Все остальные матчи были выиграны каталонским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы от Левандовски и компании. Не верится, что они допустят вторую осечку кряду - ставим на то, что хозяева тут сумеют выиграть даже при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,6).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
