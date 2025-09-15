Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью
Чемпионат Италии
Милан
14.09.2025 21:45 – FT 1 : 0
Болонья
Италия
15 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 15 сентября 2025, 00:09
С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью

Хорват отличился первым забитым мячом в составе итальянского гранда

С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч третьего тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей».

Встречу проходила на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственным голом в матче отличился 40-летний Лука Модрич. Этот гол для него стал первым в футболке «Милана».

«Милан» с 6 набранными баллами занимает 5-е место. «Болонья» с 3 очками идет на 13-й позиции.

Серия А. 3-й тур

Милан – Болонья – 1:0

Гол: Модрич, 61

Фото матча:

По теме:
ВИДЕО. Как Модрич на Сан-Сиро забил первый гол после ухода из Реала в Милан
Попов снова забил. Эмполи сыграл вничью со Специей
ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B
Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Болонья Милан Болонья Лука Модрич
