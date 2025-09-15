С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью
Хорват отличился первым забитым мячом в составе итальянского гранда
В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч третьего тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей».
Встречу проходила на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственным голом в матче отличился 40-летний Лука Модрич. Этот гол для него стал первым в футболке «Милана».
«Милан» с 6 набранными баллами занимает 5-е место. «Болонья» с 3 очками идет на 13-й позиции.
Серия А. 3-й тур
Милан – Болонья – 1:0
Гол: Модрич, 61
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»
Мексиканец уступил по решению судей