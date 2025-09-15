С голом Модрича. Милан дома одолел Болонью

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч третьего тура Серии А между «Миланом» и «Болоньей».

Встречу проходила на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Единственным голом в матче отличился 40-летний Лука Модрич. Этот гол для него стал первым в футболке «Милана».

«Милан» с 6 набранными баллами занимает 5-е место. «Болонья» с 3 очками идет на 13-й позиции.

Серия А. 3-й тур

Милан – Болонья – 1:0

Гол: Модрич, 61

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.