Чемпионат Италии
Милан
14.09.2025 21:45 – FT 1 : 0
Болонья
Италия
15 сентября 2025, 11:37 | Обновлено 15 сентября 2025, 11:42
Милан – Болонья – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии A

Милан – Болонья – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Вечером 14 сентября состоялся матч 3-го тура Серии А 2025/26.

Милан нанес поражение Болонье со счетом 1:0 на домашнем стадионе Сан-Сиро. В

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 61-й минуте забил 40-летний хорватский хавбек Лука Модрич.

Для знаменитого хорвата это первый мяч за россонери после перехода из мадридского Реала.

Серия A. 3-й тур, 14 сентября

Милан – Болонья – 1:0

Гол: Лука Модрич, 61

Видео гола и обзор матча

События матча

90’
Массимилиано Аллегри (Милан) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Милан).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Victor673256ua
Модрич ще багато користі Мілану має принести. Клуб не пошкодує, що взяв хорвата
Ответить
+3
COBA
Андрій Миколайович в розпачі)
Ответить
0
Lulinnha
Милан настолько донный что Модрич там абсолютно сильнейший игрок... 
Ответить
0
