Вечером 14 сентября состоялся матч 3-го тура Серии А 2025/26.

Милан нанес поражение Болонье со счетом 1:0 на домашнем стадионе Сан-Сиро. В

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 61-й минуте забил 40-летний хорватский хавбек Лука Модрич.

Для знаменитого хорвата это первый мяч за россонери после перехода из мадридского Реала.

Серия A. 3-й тур, 14 сентября

Милан – Болонья – 1:0

Гол: Лука Модрич, 61

Видео гола и обзор матча