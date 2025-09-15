Милан – Болонья – 1:0. Как забил Модрич. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии A
Вечером 14 сентября состоялся матч 3-го тура Серии А 2025/26.
Милан нанес поражение Болонье со счетом 1:0 на домашнем стадионе Сан-Сиро. В
Единственный в матче гол на 61-й минуте забил 40-летний хорватский хавбек Лука Модрич.
Для знаменитого хорвата это первый мяч за россонери после перехода из мадридского Реала.
Серия A. 3-й тур, 14 сентября
Милан – Болонья – 1:0
Гол: Лука Модрич, 61
Видео гола и обзор матча
События матча
