Италия
14 сентября 2025, 07:05 |
Милан – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 21:45 поединок Серии А

Милан – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Болонья».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Болонья
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Болонья
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
