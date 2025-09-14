Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде

Команда Гвардиолы улучшила настроение перед Лигой чемпионов

Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига в привычном для нее осторожном темпе набирает обороты на старте нового сезона, однако этот процесс все равно сопровождается для нас противостояниями с интересными афишами в каждом туре. На этот раз в контексте четвертого игрового уик-энда нас интересовало дерби Манчестера, в рамках которого встречались команды с умеренными успехами на старте новой кампании.

«Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед» на «Этихаде» в ситуации, когда еще немного, и Хосепу Гвардиоле начнут задавать гораздо больше острых вопросов, чем делали это до сих пор. Причина понятна – «горожане» не побеждали и вообще не набирали очков в последних двух турах перед началом международного перерыва, поэтому в итоге оказались даже ниже «Красных дьяволов» в турнирной таблице, что их никак не устраивало.


x.com/ManCity

В этот вечер в Манчестере лил проливной дождь, но местных такой погодой не удивить, поэтому влияние осадков на саму игру было минимальным. А вот желание «Сити» отреагировать на последние неудачи все же повлияло, и очень сильно. «Юнайтед» долго под этим стартовым давлением не выдержал, и уже на 18 минуте подачей с правого фланга штрафной Доргу нашел голову Фодена на втором темпе атаки.

Гости еще в начале игры успели создать момент усилиями Шешка и дальнего удара в его исполнении, но даже двух голевых шансов Голанда до и после этого хватило, чтобы нивелировать эту угрозу для ворот Доннаруммы, который проводил дебютный матч в составе команды Хосепа Гвардиолы. Чувствовалось, что команда Аморима не успевает за соперниками, и только во второй половине первого тайма ситуация на поле начала хоть как-то выравниваться.


x.com/ManCity

Однако склонить чашу весов в свою пользу «Красные дьяволы» в этой игре так и не сумели. Пытались ли? Да. Дали ли соперники что-то создать, прежде чем судьба игры была уже решена? Нет. «Юнайтед» и сам себе охотно привозил голевые моменты, что было очевидно во время позиционной ошибки Йоро на 53 минуте, которая привела к первому мячу Голанда с передачи Доку, или во время непонятных действий игроков гостей в центре поля, когда Бернарду Силва запускал норвежца из собственной половины за дублем.

При счете 0:3 за плечами особого вклада команды Аморима в результат этой игры уже никто не ждал. Гости попытались разве что улучшить свое положение, когда пошли атаковать на последних минутах и были действительно близки к тому, чтобы все-таки расстроить Доннарумму. Но что-то отводило угрозу от ворот «Сити» в последний момент. Что-то, чего не хватало в предыдущих неудачных матчах.


x.com/ManCity

В следующие выходные «Манчестер Сити» навестит лондонский «Арсенал», а в середине недели проведет домашний матч Лиги чемпионов УЕФА против итальянского «Наполи», тогда как «Манчестер Юнайтед» сыграет в чемпионате против лондонского «Челси».

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» - 3:0

Голы: Фоден, 18, Холанд, 53, 69

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли, Гвардиола, Диаш, Хусанов – Рейндерс, Родри (Нико Гонсалес, 76), Силва (Аке, 88) – Доку (Савио, 77), Холанд (Бобб, 87), Фоден.

«Манчестер Юнайтед»: Баиндыр – Шоу, где Лигт, Йоро (Магвайр, 62) – Доргу, Угарте (Каземиро, 80), Фернандеш, Мазрауи (Мэйну, 62) – Мбемо, Диалло – Шешко (Зиркзе, 80).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 13 (6) – 13 (2)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 2 – 3.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
