14 сентября в 18.30 прошел центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед на стадионе Этихад (3:0).

Хозяева поля на арене Этихад вышли вперед, на 18-й минуте матча гол забил Фил Фоден.

После перерыва дважды отличился Эрлинг Холанд (3:0).

После 4 туров Ман Сити набрал 6 очков (8-е место), а у МЮ осталось 4 пункта (14-я позиция).

АПЛ. 4-й тур, 14 сентября

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0

Гол: Фил Фоден, 18, Эрлинг Холанд, 53, 68

Видео голов и обзор матча