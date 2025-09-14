Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 4-го тура АПЛ
14 сентября в 18.30 прошел центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед на стадионе Этихад (3:0).
Хозяева поля на арене Этихад вышли вперед, на 18-й минуте матча гол забил Фил Фоден.
После перерыва дважды отличился Эрлинг Холанд (3:0).
После 4 туров Ман Сити набрал 6 очков (8-е место), а у МЮ осталось 4 пункта (14-я позиция).
АПЛ. 4-й тур, 14 сентября
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0
Гол: Фил Фоден, 18, Эрлинг Холанд, 53, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
