Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
14.09.2025 18:30 – FT 3 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 сентября 2025, 21:23 |
1297
0

Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 4-го тура АПЛ

14 сентября 2025, 21:23 |
1297
0
Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в 18.30 прошел центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити разгромил Манчестер Юнайтед на стадионе Этихад (3:0).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля на арене Этихад вышли вперед, на 18-й минуте матча гол забил Фил Фоден.

После перерыва дважды отличился Эрлинг Холанд (3:0).

После 4 туров Ман Сити набрал 6 очков (8-е место), а у МЮ осталось 4 пункта (14-я позиция).

АПЛ. 4-й тур, 14 сентября

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0

Гол: Фил Фоден, 18, Эрлинг Холанд, 53, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
По теме:
Холанд догнал Агуэро и Руни по количеству голов в дерби Манчестера
Греция – Финляндия – 92:89. Матч за бронзу Евробаскета. Видеообзор матча
Стала известна оценка Кевин за дебют в Фулхэме
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден видео голов и обзор Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14 сентября 2025, 08:42 21
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью

Вратарь не собирается покидать Париж

ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Футбол | 14 сентября 2025, 20:20 1
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26

Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги
Футбол | 14.09.2025, 18:50
Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги
Сборная Украины выступила с заявлением по бойкоту матча за бронзу Евролиги
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14.09.2025, 10:16
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Бокс | 14.09.2025, 14:03
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 38
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем