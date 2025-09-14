Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 14-го сентября, состоится поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 18:30.
Этот сезон для «горожан» постепенно превращается из борьбы за былую славу в решение вопроса уйдет ли Хосеп Гвардиола сам или же его придется увольнять после череды невнятных выступлений. «Манчестер Сити» проиграл два последних матча чемпионата, после чего даже у принципиальных соперников в лице соседей по городу положение в таблице выглядит лучше. Впрочем, не довольны и работой Рубена Аморима, поэтому поражение в дерби может подбить позиции одного из тренеров с Пиренейского полуострова.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:30
