14 сентября, в центральном матче четвертого тура АПЛ, между собой сыграют Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

От «горожан» ждали некой реабилитации за прошлый слабый сезон, но начало чемпионата не выглядит оптимистичным. В первом туре подопечные Гвардиолы разгромили в гостях Вулверхэмптон со счетом 4:0, а потом в родных стенах уступили Тоттенхэму – 0:2. Еще одно поражение было в последнем туре – 1:2 на выезде от Брайтона, решающий мяч пропустили на 89-й минуте.

Немало футболистов из-за повреждений пропустят эту игру, не помогут команде: Беттинелли, Шерки, Ковачич, Мармуш, Филлипс, Савиньйо. Под вопросом остаются Фоден, Стоунс и Льюис. В раздевалке явно не хватает вожака, психологические проблемы с прошлого сезона не исчезли.

Манчестер Юнайтед

Нет особых предпосылок для успешного сезона и у «красных дьяволов». Аморим возглавил команду еще в прошлом сезоне, тогда с него ничего не требовали, так как положение было плохим. МЮ плохо отыграл тот чемпионат, но дошел до финала Лиги Европы, где уступил Тоттенхэму – 0:1, потеряв последнюю надежду на еврокубки.

Старт в АПЛ не внушает оптимизма, поражение дома в первом туре от Арсенала – 0:1, потом расписали мировую в гостях с Фулхэмом – 1:1. Только в последнем туре удалось с огромным трудом обыграть Бернли – 3:2, благодаря голу на 90+7 минуте Бруно Фернандеша с пенальти.

МЮ уже попал под жестокую критику из-за вылета из Кубка лиги, так как уступили представителю четвертого по силе дивизиона Гримсби, в затяжной серии пенальти. Не сыграют из-за повреждений в этом матче Кунья, Далот, Мартинес и Маунт.

Личные встречи

У клубов большая история очных противостояний, в прошлом сезоне МЮ сумел выиграть на чужом поле со счетом 2:1, а на своем стадионе сыграл 0:0. Еще раз команды играли, когда сражались за Суперкубок Англии, тогда выиграл Манчестер Сити в серии пенальти, после 1:1 в игровое время.

Прогноз

Хоть команды и не впечатляют на старте сезона, эта встреча привлечет большой интерес. «Горожане» считаются фаворитами, пусть это и дерби, но Сити играет на своем стадионе и будет иметь больше поддержки. Думаю, матч пройдет на встречных курсах, поэтому ставка на обмен забитыми мячами за 1,58 выглядит здесь перспективно.