Левандовски, Холанд, Кейн. Кто делал хет-трик после выхода на замену?

Гарри Кейн стал очередным футболистом топ-5 европейских чемпионатов, отличившимся 3+ забитыми мячами после выхода на замену.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список всех игроков в XXI веке, которым покорилось подобное достижение в одном из топ-5 чемпионатов.

Отдельно хочется выделить троих футболистов, забивших 4+ гола после выхода на замену: Доми Кумбела (4 гола, 2014, Айнтрахт Брауншвейг), Роберт Левандовски (5 голов, 2015, Бавария), Лаутаро Мартинес (4 гола, 2023).

Все игроки топ-5 европейских лиг в ХХІ веке, отмечавшиеся хет-триком после выхода на замену в матчах национального чемпионата