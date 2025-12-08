Левандовски, Холанд, Кейн. Кто делал хет-трик после выхода на замену?
Вспомним всех игроков в XXI веке в топ-5 лиг, кому покорилось подобное достижение
Гарри Кейн стал очередным футболистом топ-5 европейских чемпионатов, отличившимся 3+ забитыми мячами после выхода на замену.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список всех игроков в XXI веке, которым покорилось подобное достижение в одном из топ-5 чемпионатов.
Отдельно хочется выделить троих футболистов, забивших 4+ гола после выхода на замену: Доми Кумбела (4 гола, 2014, Айнтрахт Брауншвейг), Роберт Левандовски (5 голов, 2015, Бавария), Лаутаро Мартинес (4 гола, 2023).
Все игроки топ-5 европейских лиг в ХХІ веке, отмечавшиеся хет-триком после выхода на замену в матчах национального чемпионата
- 2025: Гарри Кейн (Бавария против Штутгарта)
- 2025: Александер Серлот (Атлетико, против Жироны)
- 2024: Флориан Вирц (Байер, против Вердера)
- 2023: Лаутаро Мартинес (Интер, против Салернитаны), 4 гола
- 2022: Луис Опенда (Ланс, против Тулузы)
- 2022: Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур, против Лестер Сити)
- 2022: Андреа Белотти (Торино, против Эмполи)
- 2020: Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, против Аугсбурга)
- 2019: Андреас Корнелиус (Парма, против Дженоа)
- 2019: Казимир Нинга (Анже, против Сент-Этьена)
- 2018: Йосип Иличич (Аталанта, против Сассуоло)
- 2018: Пако Алькасер (Боруссия Дортмунд, против Аугсбурга)
- 2018: Микаэль Олунга (Жирона, против Лас-Пальмаса)
- 2017: Кевин Гамейро (Атлетико, против Спортинг Хихон)
- 2016: Висенте Иборра (Севилья, против Сельты)
- 2016: Йоэль Похянпало (Байер, против Гамбурга)
- 2015: Роберт Левандовски (Бавария, против Вольфсбурга), 5 голов
- 2015: Стивен Нейсмит (Эвертон, против Челси)
- 2015: Нильс Петерсен (Фрайбург, против Айнтрахт Франкфурт)
- 2014: Доми Кумбела (Айнтрахт Брауншвейг, против Гамбурга), 4 гола
- 2013: Ромелу Лукаку (Вест Бромвич Альбион, против Манчестер Юнайтед)
- 2011: Кевин-Принс Боатенг (Милан, против Лечче)
- 2009: Роберто Сольдадо (Хетафе, против Спортинг Хихон)
- 2008: Эммануэль Адебайор (Арсенал, против Дерби Каунти)
- 2007: Иренеуш Елень (Осер, против Лорьяна)
- 2007: Тулио Де Мело (Ле Ман, против Сошо)
- 2005: Роберт Эрншоу (Вест Бромвич Альбион, против Чарльтона)
- 2004: Мирослав Клозе (Вердер, против Бохума)
- 2004: Джимми Флойд Хассельбайнк (Челси, против Вулверхэмптона)
- 2002: Ионел Ганя (Штутгарт, против Бохума)
- 2002: Мартин Макс (Мюнхен-1860, против Санкт-Паули)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УПЛ клубы с официальными письмами не обращались
С 5 по 8 декабря проходят поединки 15-го тура чемпионата Испании