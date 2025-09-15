Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах

В киевском дерби победитель не выявлен: «Оболонь» и «Динамо» сыграли вничью. Ничейным исходом завершился и центральный поединок тура: очки поделили «Шахтер» и «Металлист 1925». Тот матч завершился и судейским скандалом. Первые победы в текущем сезоне добыли «Александрия» и «Эпицентр». Впервые за долгое время добыло победу и «Полесье».

Разгром тура

ФК Александрия

До отчетного тура действующий вице-чемпион не знал радости побед. Да и радости ничьих «Александрия» тоже не знала: все четыре стартовые поединки «горожане» умудрились проиграть. И лишь в пятой игре нового сезона александрийцы сумели победить. Причем не просто победить, а разгромить своего оппонента. С учетом того, что этим оппонентом был крепкий ЛНЗ, можно сделать осторожный прогноз, что в дальнейшем дела команды Кирилла Нестеренко улучшатся.

Извинение тура

После проигранного матча против «Александрии» главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев попросил прощения у болельщиков: «Такие матчи нельзя проигрывать, тем более с таким счетом. Хочу извиниться перед нашими болельщиками – в первую очередь за такой итоговый счет. Будем делать все для того, чтобы изменить ситуацию».

Навес тура

Как на блюдечке выложил мяч партнеру полузащитник «Вереса» Весли в игре против «Кудровки». На седьмой минуте встречи Весли получил мяч на левой бровке, почти у флажка, «развернул» оппонента, перебросив мяч с одной ноги на другую, и выдал редкую по точности подачу в штрафную площадку гостей. Там Бойко без видимых помех головой отправил мяч в притирку с дальней штангой.

Невезение тура

Главный неудачник матча «Рух» – «Эпицентр» – нападающий львовской команды Алмазбеков. На поле он появился сразу после перерыва, заменив Клайвера. В середине второй половины встречи Алмазбеков привез пенальти в свои ворота: мяч угодил ему в руку. Судейский приговор гости исполнили четко. Но львовяне искали шансы восстановить равновесие. И были очень близки к этому. На второй добавленной минуте теперь уже «Рух» получил право на одиннадцатиметровый. Пенальти взялся исполнять Алмазбеков. И промазал.

Дерби тура

ФК Динамо

Киевское дерби – «Динамо» – «Оболонь» – доселе было дерби лишь на словах, потому что динамовцы исправно побеждали своего «младшего брата». По аналогичному сценарию развивался й отчетный поединок. Правда, «бело-синим» забитые мячи давались непросто. Тем не менее, команда Александра Шовковского вела в счете почти до конца встречи. Но победный счет так и не удержала: «пивовары» героически спаслись.

Ассист тура

«Оболонь» в матче против «Динамо» отыгралась уже в компенсированное время. Причем отыгралась после результативной передачи голкипера. Федоривский взялся исполнять стандарт, и сделал это отменно. Подача вратаря «нашла» в чужой штрафной площади голову Устименко, и тот несильным, но точным ударом пробил Нещерета.

Дебют тура

На 78-й минуте матча «Оболонь» – «Динамо» в составе чемпионов страны дебютировал скандальный румынский форвард Владислав Бленуце, который в своих соцсетях симпатизировал русскому миру. И хотя и сам Бленуце, и киевский клуб выступили с официальным опровержением такого подозрения, дескать, Влад не ведал, что творил, а теперь все осознал и верит в Украину, болельщики «бело-синих» в такие отмазки не поверили. Во время выхода румына на поле (он поменял Ярмоленко) его освистали.

Акция тура

ua-football

Кроме свиста в сторону Бленуце, болельщики «Динамо» вывесили баннер с надписью «Бленуце – черт». Но и это еще не все. С первых минут матча «Оболонь» – «Динамо» фаны «бело-синих» забросали скамью для запасных «Динамо» ватой. Ее пришлось убирать даже динамовским футболистам.

Оправдание тура

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после игры с «Оболонью» стал на защиту своего подопечного, которого засвистали болельщики: «Бленуце – это наш футболист, это наша боевая единица, он один из нас, мы вместе с ним. У болельщиков есть свое видение ситуации, мы с ним не согласны. Нужно смотреть, что было сказано, как было сказано, про что было сказано. Он уже сам за себя все сказал, а мы хотим сказать, что он – один из нас».

Юбилей тура

Очень и очень круглая цифра: тысяча матчей в рамках чемпионатов страны. Именно столько наиграли динамовцы на данный момент. Юбилейным стал матч против «Оболони». Однако отпраздновать юбилей в хорошем расположении духа, то есть победой, «бело-синим» не удалось: лишь ничья. Также тысячный поединок в чемпионатах Украины провел «Шахтер». И тоже юбилей не принес радости: ничья с «Металлистом 1925».

Ничья тура

Интересным, богатым на события и в определенной степени скандальным получился поединок «Металлиста 1925» и «Шахтера». Несмотря на статус фаворита, по факту «горняки» фаворитами не выглядели. Да, заработали и реализовали пенальти в середине первой половины встречи, но в остальном харьковчане смотрелись лучше. «Шахтер» пытался сыграть в эконом-режиме, но это у команды Турана не получилось. Под занавес матча номинальные хозяева поля сравняли счет. На данный момент это худшая игра «горняков» под руководством Арды Турана.

Травма тура

Неоднозначные впечатления от матча «Металлист 1925» – «Шахтер» однозначно омрачил эпизод, случившейся под занавес игры. На ногу Рамика Гаджиева случайно упал Невертон, и молодой игрок харьковской команды не смог продолжить матч. Более того, есть все основания полагать, что Гаджиев выбил из игры надолго.

Металлист 1925

Скандал тура

Итоговым счетом матча «Металлист 1925» – «Шахтер» остались недовольны обе команды. Харьковчане еще во время игры высказывали претензии арбитру Деревинскому относительно правомерности назначения пенальти в их ворота. А вот дончане возмущались уже после игры – по поводу правомерности взятия их ворот. Дескать, во время удара Калюжного один из игроков харьковчан находился в офсайде. После игры пострадала и дверь в подтрибунном помещении житомирского стадиона. Ей досталось якобы от игроков обеих команд, которые там же ругались с арбитром.

Слова тура

После матча против «Металлиста 1925» главный тренер «Шахтера» Арда Туран признал, что его команды сыграла неудачно, однако не преминул бросить камень и в огород судьи: «Что касается решения судьи, не знаю, стоит ли комментировать. Что делать в таких случаях? Но, по моему мнению, это позорное решение. Смогли бы Шевченко или Риццоли увидеть такое в Италии за ужином? Решение, которое судьи приняли, по моему мнению, было позорным. Но мы продолжим, будем делать свое дело. Наша задача – максимально улучшить свою игру. Если кто-то скажет, что это не офсайд, я пойму. Но, наверное, сто из ста сказали бы, что это офсайд. Я впервые в жизни вижу нечто подобное».

Цифра тура

Амбициозное «Полесье» нынешний сезон начало совсем не амбициозно. Возможно, виной провала – игра команды на два фронта, и внутренний, и международный, но факта это не отменяет: перед игрой против «Кривбасса» команда Руслана Ротаня проиграла суммарно шесть поединков подряд. Черная полоса закончилась в игре против подопечных ван Леувена. Житомиряне одержали минимальную победу 1:0.

Возмущение тура

Свое недовольство арбитражем высказал и «Колос». Оперативно высказал: по ходу матча с «Зарей». В середине первого тайма матча арбитр Панчишин наградил защитника луганчан Джордана красной карточкой за фол против Климчука. Однако, пересмотрев ВАР, судья свое решение отменил, назначив спорный мяч. «Кто-то понял, что это было? Чудеса наших рефери в УПЛ продолжаются», – говорится в официальном сообщении ковалевского клуба. Тем не менее, даже при условии таких «чудес» команда Руслана Костышина добыла победу.

Гол тура

Отличный гол в ворота «Зари» забил полузащитник «Колоса» Кане. После затяжной атаки он метров с тридцати закрутил мяч в девятку ворот Турбаевского. Без шансов для голкипера. Красоты эпизоду прибавляет и тот факт, что этот мяч был забит на последних секундах игры.

Замена тура

Нападающему «Карпат» Фабиано понадобилось всего пять минут после выхода на замену, чтобы отличиться в игре против «Полтавы». Молодой бразилец появился на поле на 63-й минуте, а на 68-й благодаря его точному удару «Карпаты» сравняли счет в игре.

Символическая сборная тура: Федоривский – Стамулис, Михавко, Мороз, Цуриков – Калюжный, Цара, Весли, Нестеренко – Гайдучик, Климчук.