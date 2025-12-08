Слот отреагировал на конфликт с Салахом. Что сказал Арне перед матчем ЛЧ?

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот провел пресс-конференцию перед матчем шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против миланского Интера, на которой впервые прокомментировал конфликт с звездным Мохамедом Салахом:

«Что имел ввиду Салах, когда сказал, что его «бросили под автобус»? Единственный, кто может ответить на этот вопрос, – это сам Мо. Я могу догадываться, но не думаю, что в данный момент это будет правильным. Мне трудно сказать, кого он имел в виду в этой ситуации.

Сыграл ли уже Салах свой последний матч за Ливерпуль? Я не имею понятия, я не могу ответить на этот вопрос в данный момент. Разорвались ли у меня отношения с Мо? Мы сообщили ему, что он не поедет с нами, и это было единственное, что мы ему сказали. Конечно, до субботы мы много разговаривали. Иногда много, иногда не очень.

Я не считаю, что наши отношения испортились, но он имеет право чувствовать то, что чувствует. Я этого совершенно не ощущал – по крайней мере, до субботнего вечера. Когда я не ставил его на игру, он очень уважительно относился к моему штабу тренеров, хотя обычно игроки не очень любят коучей в таких случаях. Он хорошо относился к своим товарищам по команде и очень усердно тренировался.

Поэтому, в некоторой степени, для меня было сюрпризом, когда я услышал после игры, что он сделал такие комментарии. Как я уже сказал, это не первый и не последний раз, когда игрок, не выйдя на поле, говорит что-то подобное. Моя реакция на это тоже ясна. Сегодня вечером его здесь нет.

Будет ли Салах готов сыграть с Брайтоном? Мы сидим здесь накануне важной для нас игры, и прошло всего 36 часов с тех пор, как мы пропустили гол и сыграли с Лидсом 3:3. Я постарался как можно лучше подготовить команду к завтрашнему вечеру, поэтому все мои мысли сейчас заняты завтрашней игрой. Послезавтра мы снова посмотрим на ситуацию.

Есть ли у Салах шанс вернуться в состав? Я твердо верю, что у игрока всегда есть возможность вернуться. Почему Салах не играл в последних трех матчах? Мы, как команда, испытывали трудности в этом сезоне и еще больше в прошлом сезоне из-за тактики, которую другие команды применяли против нас. Я не говорю о стиле игры длинными пасами, который сейчас используют команды против нас.

Я пытался найти свои решения, потому что это моя работа. Мы пробовали многое, и после всех моих попыток против Ноттингема Форест и ПСВ мы все равно выглядели очень уязвимыми. Я решил выпустить дополнительного полузащитника в матче против Вест Хэма. Мы выиграли матч, поэтому я решил повторить это еще раз против Сандерленда.

В перерыве я выпустил его [Салаха]. Затем против Лидса мы столкнулись с расстановкой 5–3–2, и я решил играть 4–4–2 ромбом, если можно так сказать, с Уго Экитике немного правее, Коди Гакпо немного левее и Флорианом Виртцем между ними. Я мог бы поставить Мо на правый фланг, но решил выпустить Уго.

Влияние комментариев Салаха? Я не чувствую, что мой авторитет был подорван. Я так не считаю. Дело не во мне, в том, тяжела ли моя жизнь, да или нет, в такой ситуации это не очень важно. Важно, сложнее ли она для команды и для клуба. Никто не хочет, чтобы мы находились в той ситуации, в которой находимся сейчас.

Прежде всего, тяжело видеть, как сотрудники, которые так усердно работают, страдают от ситуации, в которой мы сейчас находимся. В основном из-за результатов. Я тренер, я должен выбирать состав команды, поэтому в некоторой степени мое состояние является важным, но я сосредоточен на команде, а не на себе.

Почему Салах считает, что его «бросили под автобус»? Мне нужно знать, что он имеет в виду и почему он так говорит, о ком он говорит. Говорил ли я ему что-то подобное? Нет. Таких слов не было. Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Если игрок высказывает такие комментарии по поводу стольких вещей, то я, мы, как клуб, должны отреагировать, и теперь вы видите, что его здесь нет.

Можно ли было поступить иначе, чтобы избежать комментариев Салаха? Мне нужно выяснить, почему именно он сказал то, что сказал. Но тогда мне придется немного догадываться. Если это только потому, что он не играет, то это может быть ответом на ваш вопрос. Просто пускать его в игру каждый раз. Но, возможно, это не причина, по которой он сказал то, что сказал, возможно, есть что-то еще. Но я не знаю.

Возможно, есть какая-то другая причина, по которой он так думает и чувствует. Он имеет полное право чувствовать то, что чувствует, но он не имеет права делиться этим с прессой – ну, он имеет право, но тогда мы должны на это реагировать.

Последний разговор с Салахом? Да, мы общались, но это не значит, что мы во всем соглашались друг с другом. Я разговаривал с ним дважды за два дня до матча с Лидсом. Сегодня он был на тренировочной базе, и я сказал ему, что он не поедет с командой, но это не было разговором. Я разговаривал с ним дважды перед матчем с Лидсом, один раз немного дольше, а другой – немного короче. Я не буду вдаваться в подробности».

Матч Интера и Ливерпуля в шестом туре ЛЧ состоится 9 декабря и начнется в 22:00 на стадионе Сан-Сиро в Милане, Италия. Слот не включил Салаха в заявку мерсисайдцев на эту игру.

После ничейного результата с Лидсом (3:3) в 15-м туре АПЛ (6 декабря) Салах в интервью раскритиковал Арне Слота и Ливерпуль, а также заявил, что его перестали ценить в клубе.