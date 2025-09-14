Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Премьер-лига
Карпаты Львов
14.09.2025 18:00 – FT 1 : 1
Полтава
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 14 сентября 2025, 20:22
1519
13

Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью

Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате

Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
ФК Карпаты

В заключительном поединке 5-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове встретились «Карпаты» и «Полтава». Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после ничьей с «Кудровкой» в стартовом составе своих подопечных произвел три замены: вместо дисквалифицированного Бабогло, Шаха и Краснопира на поле вышли Адамюк, Костенко и Игор Невес. У «Полтавы» Павел Матвийченко после поражения от «Зари» произвел два кадровых изменения: вместо Восконяна и Плахтыря в игру вступили Ермолов и Онищенко.

В дождливую погоду соперники активно начали поединок. Атаки «Карпат» часто завершались фланговыми передачами Мирошниченко и Пауло Витора, но вратарь и защитники гостей успевали опережать соперников. Игор Невес пытался замкнуть передачу Костенко, но до мяча не дотянулся.

А вот атака «Полтавы» завершилась голом. После передачи Кононова вышел «на свидание» с вратарем Одарюк, и под острым углом пробил в цель, открыв счет. Вскоре Одарюк снова совершил рейд к воротам «Карпат», но на этот раз Клищук блокировал удар соперника. Атака же хозяев завершилась неточным ударом Костенко. Под конец тайма мог сравнять счет Альварес, но его дальний удар парировал Ермолов.

Второй тайм активнее начали «Карпаты», пытаясь изменить ход поединка. Такой случай имел Костенко, но его удар укротил вратарь. Гости не играли на удержание счета и опасно проводили контратаки. Мог отличиться Одарюк, но пробил над перекладиной ворот. Не хватило точности и Чачуа, удар которого парировал Ермолов.

Активно действовал на правом фланге Пауло Витор, который сначала пробивал в ближний угол, но вратарь сыграл надежно. А потом после его передачи неточно пробивал Игор Невес. Реальную возможность сравнять счет имел Бруниньо, но его удар приняла на себя перекладина ворот.

И все же, усилия «Карпат» материализовались в гол. После розыгрыша углового мяч долетел до Фабиано, который из пределов штрафной открыл счет своих голов в УПЛ. Хозяева поля продолжали искать пути взятия ворот «Полтавы». И такую возможность имел Педросо, но вратарь ногой ликвидировал угрозу.

Напряжение у ворот гостей нарастало, однако игроки полтавского клуба удачно действовали в обороне. В итоге боевая ничья, которая для гостей стала первой в УПЛ. Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» продолжается в УПЛ 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. Пропускная клубная рекордная серия «зелено-белых» длится в чемпионате 13 игр – 22 гола, а дома – 6 игр: 11 голов.

Украинская Премьер-Лига. 5-й тур.

«Карпаты» – «Полтава» – 1:1

Голы: Фабиано (68) – Одарюк (21)

Предупреждения: Фабиано (85) – Веремиенко (71), Ходуля (85), Педросо (90)

«Карпаты»: Клищук – Мирошниченко, Жан Педросо, Адамюк (Клименко, 89), Полегенько – Альварес – Костенко (Фабиано, 65), Бруниньо (Шах, 89), Чачуа (Федор, 76), Пауло Витор – Игор Невес (Краснопир, 65)

«Полтава»: Ермолов – Кононов, Веремиенко, Пидлепич (Опанасенко, 62; Савенков, 82), Бужин – Галенков (Коцюмака, 82), Мисюра (Ходуля, 82), Хахлев, Одарюк – Онищенко (Стрельцов, 75)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: Украина (Львов)

КАРПАТЫ – ПОЛТАВА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Полтава отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Щось Карпати не тією дорогою пішли. Перед сезоном, думаю, у вболівальників були думки про топ5-6, а тут повний провал і боротьба за виживання. 
Ответить
+11
pricolist
Ще й до всього Карпати єдина команда УПЛ без перемог 
Ответить
+7
v2341770
Оце і вся філософія клубів УПЛ: "повпиратися" з усіх сил проти Динамо і Шахтаря, а з тими командами, у яких потрібно вигравати - не вміємо і не можемо. Але при цьому заявляють, що готові грати у єврокубках - для чого, адже там ні Кудрівки, ні Полтави немає?
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
dudigo78
Як і прогнозував до матчу. Все по класиці за Лупашком. Повністю про.раний перший тайм, і героїчне ригання та порятунок нічиєї. Карпати одні з головних претендентів якщо не на прямий виліт, то на перехідні матчі
Ответить
+5
Urets
Лупашко так I не вирic з дитячоi тактики гри на атаку, щей двох основних кiперiв вiддали i втратили Очеретька, що вiв гру, за що треба в шию гнати спордiра Русола, бо команду не посилили а суттево послабили.
Нехай Маткiвський кличе Вернидуба, це буде найкраще рiшення.
А Глобально з таким менеджментом нiякоi сильноi команди у Львовi не буде.
Ответить
+3
Світлана Яремчук
Тренер бездарний, повний нуль. Президент повний нуль. Це не команда а шапіто з двома клоунами, один платить за цей цирк гроші, інший гребе ці гроші і сміється з нас львів'ян  Скільки ще це чудо лупашко буде у команді, повний антифутбол. 
Ответить
+3
Перший Серед Рівних
та в карпатах якийсь бездарний клоун головним тренером працює
Ответить
+2
Світлана Яремчук
Русол розвалив Дніпро, тепер взявся за Карпати. Женіть цього цигана зі Львова поки не пізно. 
Ответить
+1
Ros
Пассс на вихід!
Ответить
+1
😸
Як я і казав 1:1. Це той випадок коли атакуй не атакуй всеодно отримаєш ху...
Я розумію, що Карпати намагаються грати в атакуючий футбол, але ж вони не встигають повертатися. Полтава могла ще насипати, якби реалізовувала всі свої моменти, гарно ловили львів'ян на контратаках і навіть втікали від них, а ті нічого окрім бажання не змогли, стільки моментів профукали пздц
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Под Пафосом
У полтавчанки Пумы в этом туре не выиграла ни дырка, ни полтава, ни ворскла в пердиве
Ответить
-4
