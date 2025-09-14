Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью

В заключительном поединке 5-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове встретились «Карпаты» и «Полтава». Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после ничьей с «Кудровкой» в стартовом составе своих подопечных произвел три замены: вместо дисквалифицированного Бабогло, Шаха и Краснопира на поле вышли Адамюк, Костенко и Игор Невес. У «Полтавы» Павел Матвийченко после поражения от «Зари» произвел два кадровых изменения: вместо Восконяна и Плахтыря в игру вступили Ермолов и Онищенко.

В дождливую погоду соперники активно начали поединок. Атаки «Карпат» часто завершались фланговыми передачами Мирошниченко и Пауло Витора, но вратарь и защитники гостей успевали опережать соперников. Игор Невес пытался замкнуть передачу Костенко, но до мяча не дотянулся.

А вот атака «Полтавы» завершилась голом. После передачи Кононова вышел «на свидание» с вратарем Одарюк, и под острым углом пробил в цель, открыв счет. Вскоре Одарюк снова совершил рейд к воротам «Карпат», но на этот раз Клищук блокировал удар соперника. Атака же хозяев завершилась неточным ударом Костенко. Под конец тайма мог сравнять счет Альварес, но его дальний удар парировал Ермолов.

Второй тайм активнее начали «Карпаты», пытаясь изменить ход поединка. Такой случай имел Костенко, но его удар укротил вратарь. Гости не играли на удержание счета и опасно проводили контратаки. Мог отличиться Одарюк, но пробил над перекладиной ворот. Не хватило точности и Чачуа, удар которого парировал Ермолов.

Активно действовал на правом фланге Пауло Витор, который сначала пробивал в ближний угол, но вратарь сыграл надежно. А потом после его передачи неточно пробивал Игор Невес. Реальную возможность сравнять счет имел Бруниньо, но его удар приняла на себя перекладина ворот.

И все же, усилия «Карпат» материализовались в гол. После розыгрыша углового мяч долетел до Фабиано, который из пределов штрафной открыл счет своих голов в УПЛ. Хозяева поля продолжали искать пути взятия ворот «Полтавы». И такую возможность имел Педросо, но вратарь ногой ликвидировал угрозу.

Напряжение у ворот гостей нарастало, однако игроки полтавского клуба удачно действовали в обороне. В итоге боевая ничья, которая для гостей стала первой в УПЛ. Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» продолжается в УПЛ 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. Пропускная клубная рекордная серия «зелено-белых» длится в чемпионате 13 игр – 22 гола, а дома – 6 игр: 11 голов.

Украинская Премьер-Лига. 5-й тур.

«Карпаты» – «Полтава» – 1:1

Голы: Фабиано (68) – Одарюк (21)

Предупреждения: Фабиано (85) – Веремиенко (71), Ходуля (85), Педросо (90)

«Карпаты»: Клищук – Мирошниченко, Жан Педросо, Адамюк (Клименко, 89), Полегенько – Альварес – Костенко (Фабиано, 65), Бруниньо (Шах, 89), Чачуа (Федор, 76), Пауло Витор – Игор Невес (Краснопир, 65)

«Полтава»: Ермолов – Кононов, Веремиенко, Пидлепич (Опанасенко, 62; Савенков, 82), Бужин – Галенков (Коцюмака, 82), Мисюра (Ходуля, 82), Хахлев, Одарюк – Онищенко (Стрельцов, 75)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: Украина (Львов)

