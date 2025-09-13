Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Полтава. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
14.09.2025 18:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 21:08 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:09
243
0

Карпаты – Полтава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

13 сентября 2025, 21:08 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:09
243
0
Карпаты – Полтава. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты

В воскресенье, 14 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и «Полтава». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Команды набрали по три очка и находятся на двух последних позициях турнирной таблицы. При этом львовяне остаются единственной командой, которая еще не побеждала в новом чемпионате. В прошлом туре «зелено-белые» сыграли вничью с «Кудровкой» (2:2), а полтавчане с разгромным счетом уступили «Заре» (1:4). Ранее соперники встречались только в Первой лиге. В прошлом году во Львове хозяева поля обыграли «Полтаву» со счетом 2:1, а затем львовяне выиграли и гостевую встречу – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
14 сентября 2025 -
18:00
Полтава
Победа Карпат 1.41 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Артем БОНДАРЕНКО: «Шахтеру нужно учиться играть без Судакова и Кевина»
КАЛЮЖНЫЙ: «Как за такое давать пенальти? Еще две карточки нам выписал»
Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
Футбол | 13 сентября 2025, 22:14 0
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес

4-й тур Ла Лиги: Алавес одолел Атлетик со счетом 1:0, Хетафе обыграл Оьведо 2:0

Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Бокс | 13.09.2025, 00:21
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 35
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем