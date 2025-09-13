Карпаты Львов

Карпаты – Полтава. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 14 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и «Полтава». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.
Команды набрали по три очка и находятся на двух последних позициях турнирной таблицы. При этом львовяне остаются единственной командой, которая еще не побеждала в новом чемпионате. В прошлом туре «зелено-белые» сыграли вничью с «Кудровкой» (2:2), а полтавчане с разгромным счетом уступили «Заре» (1:4). Ранее соперники встречались только в Первой лиге. В прошлом году во Львове хозяева поля обыграли «Полтаву» со счетом 2:1, а затем львовяне выиграли и гостевую встречу – 1:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд
4-й тур Ла Лиги: Алавес одолел Атлетик со счетом 1:0, Хетафе обыграл Оьведо 2:0