Владислав ЛУПАШКО: «Мы играли в то, что комфортно сопернику»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал матч пятого тура УПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Полтавой»:

– Преимущество, которое у нас было во втором тайме, должно быть с начала матча. Говорить, что соперник тянул время, пытался выбивать мяч – об этом даже разговаривать не стоит. Оппонент играет так, как считает нужным. Вопрос только к нам и к тому, как мы входим в игру. Мы на этом настаивали и акцентировали внимание на разборе прошлого матча, да и сегодня, и в целом на этой неделе. Акцент заключался в том, что мы должны сразу начинать агрессивно игру, а не потом искать что-то героическое для исправления ситуации. Поэтому все вопросы только к нам. Я бы не сказал, что это настрой, но нужно больше характера, когда тебе что-то не удается, ты должен быть агрессивным без мяча.

– Вам не кажется, что «Карпаты» начинают игру со второго тайма?

– Когда соперник играет один на один, тратит много сил, не давая пространства, мы понимали, что они подсядут с 50-й минуты. Но если тебе не удается игра на мяче, потому что они агрессивно противодействуют, то ты должен работать больше без мяча. Мы видели количество судорог, сколько они лежали – это показатель того, насколько они отдавались в первом тайме. Это естественное явление, но должно быть иначе. Нужно, чтобы игрок искал другую игру, даже если твоя сила – это игра на мяче. Ты должен искать игру без мяча и быть более качественным и ждать, пока соперник начнет давать тебе больше пространства, возможностей. Так как было во втором тайме. Если бы мы более ровно провели первую половину встречи... Сначала у нас было много вопросов и мы пытались это изменить во время первого тайма. Объясняли, но как оказалось, нужна раздевалка, видео, макет для того, чтобы все поняли. Ведь когда передаешь словами, не каждый может уловить эту информацию, к сожалению.

– Футболисты играли без сердца. Почему вы сразу не настраиваете игроков. Это уже не впервые. Только с «Шахтером» команда вышла настроенная так, как надо.

– С «Шахтером» мы тоже первый тайм проиграли, а второй выиграли. Я говорил, что мы на неделе делали акцент, сегодня на установке перед выходом на футбольное поле, мы говорили о том, что должны выйти очень агрессивными. Должны заводить друг друга своими активными действиями без мяча. То, что вы говорите, это действительно так. Я с этим полностью согласен. Два разных тайма. Я понимаю, что на нас настраиваются, команды тратят больше сил в первом тайме, но это не должно быть оправданием. Искать единоборства, моменты, где нужно выгрызать эти дуэли. Только так может быть. В такой академический футбол невозможно играть, нужно играть сердцем, быть страстным, выгрызать и заводить своих партнеров. Не нужно все это доводить до раздевалки, чтобы мы что-то исправляли и снова мотивировали. Если рассматривать отдельно, то хорошо то, что команда может перестроиться и у команды есть характер, однако он должен проявляться со стартовым свистком.

– Команда на первый тайм не вышла, она начала играть во втором тайме...

– Основная причина такого первого тайма, если не учитывать действия соперника, то это то, как мы принимали решения на мяче и очень многое до этого. Есть немало вопросов к этому. Мы играли в то, что комфортно сопернику. Это основная проблема. Они хотели, желание было, но вся проблема была в том, как мы принимали решения.

– Есть ли сейчас психологическое давление у команды из-за того, что не можете победить в чемпионате?

– Это всегда давит. Все хотят этой победы. Я понимаю болельщиков, футболистов, тренеров… Стараемся его убирать, чтобы это не давило. Так оно и есть, всегда нужно начинать сезон с набора очков, побед, и тогда будет гораздо легче конвертировать это в результат. Так будет всегда. Много европейских примеров, когда большие команды попадали в такие ситуации. Думаю, что это давление никому не нужно, но мы должны требовать большего друг от друга – это сто процентов.