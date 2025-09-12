Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Карпаты Львов
14.09.2025 18:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 22:50
Карпаты – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок соседей по турнирной таблице

Карпаты – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Карпаты

В воскресенье, 14 сентября, «Карпаты» во Львове сыграют заключительный матч 5-го тура УПЛ против «Полтавы». Раньше соперники встречались только в Первой лиге.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях, играя после удаления Владислава Бабогло в меньшинстве, сыграли вничью с «Кудровкой» – 2:2. В составе «Карпат» в этой игре дебютировал 19-летний бразилец Фабиано, за юношескую команду львовского клуба проведший 10 игр (5 голов). А вот Илья Квасница на правах аренды вернулся в «Рух», за который будет выступать до конца года.

Безвыигрышная клубная рекордная серия подопечных Владислава Лупашко затянулась и продолжается в УПЛ 6 игр: три ничьи и три поражения. Пропускная же клубная рекордная серия «зелено-белых» продолжается в чемпионате 12 игр – 21 гол, а дома – 5 игр: 10 голов. «Карпаты» могут одержать 10-ю домашнюю победу в чемпионатах или в общей сложности забить 50-й гол в УПЛ (еще 2 мяча). Юбилейные, 10-ые, голы в УПЛ могут забить Бруниньо и Денис Мирошниченко. Пропустит игру дисквалифицированный Бабогло.

Полтава

«Полтава» со времени дебюта в УПЛ вничью еще не играла, потерпев три поражения и одержав одну победу. В прошлом туре подопечные Павла Матвийченко дома уступили «Заре» с разгромным счетом 1:4. Главный тренер полтавского клуба проводит свой дебютный сезон в УПЛ и задействовал после четырех туров 18 игроков, из которых 10 ранее не выступали в высшем дивизионе Украины.

Игроки «Полтавы» забивают по одному голу в каждой игре текущего чемпионата. При этом Олег Веремиенко, Артем Онищенко и Николай Бужин открыли счет своих голов в УПЛ. Ветеран полтавского клуба Евгений Опанасенко, проведший больше всего игр (209) среди задействованных в чемпионате полтавчан, может забить 10-й гол в УПЛ. Денис Галенков в свое время выступал и за «зелено-белых». «Полтава», как и «Карпаты», набрала 3 очка.

Статистика встреч

Пути «Карпат» раньше пересекались с «Полтавой» только в Первой лиге. Дебютная игра соперников состоялась 23 марта 2024 года во Львове и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Героем матча стал оформивший дубль Павел Полегенько, причем победный гол он забил на 4-й компенсированной минуте. У гостей отличился Николай Бужин. Ответный матч состоялся 27 апреля 2024 года и также завершился победой «Карпат», в составе которых автором единственного гола стал Игор Невес.

Фемида

Арбитром матча назначен Игорь Пасхал (Херсон), для которого это будет 100-й поединок в УПЛ. «Карпаты» при Пасхале провели одну домашнюю игру и победили. «Полтава» при этом арбитре проведет дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» затянулась и продолжается в чемпионате 6 игр. Полтавчане в предыдущих двух матчах очков не получали. Прогнозируем победу львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Адамюк, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Шах, Костенко, Игор Невес.

«Полтава»: Восконян, Кононов, Пидлепич, Веремиенко, Бужин, Плахтыр, Мисюра, Галенков, Одарюк, Вивдич, Хахлев.

Карпаты Львов
14 сентября 2025 -
18:00
Полтава
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Полтава прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
