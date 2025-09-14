Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Пляжный футбол
14 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 14 сентября 2025, 20:31
Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу

Сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси

Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в 19:00 состоялся финал Евролиги-2025 по пляжному футболу.

В решающем матче в Виареджо Италия разгромила команду Испании (8:4) и стала победителем турнира.

Ранее в полуфинале Италия нанесла поражение Украине (4:1), а Испания обыграла беларусь (6:3).

Матч за третье место не состоялся, потому что сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси.

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

🔹 Групповой раунд

  • Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0)
  • Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0)

🔹 1/2 финала, 13.09.2025

  • 17:45. Испания – беларусь – 6:3
  • 19:00. Италия – Украина – 4:1

🔹 Финал, 14.09.2025

  • 19:00. Испания – Италия – 4:8
пляжный футбол сборная Италии по футболу сборная Испании по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
