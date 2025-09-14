Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси
14 сентября в 19:00 состоялся финал Евролиги-2025 по пляжному футболу.
В решающем матче в Виареджо Италия разгромила команду Испании (8:4) и стала победителем турнира.
Ранее в полуфинале Италия нанесла поражение Украине (4:1), а Испания обыграла беларусь (6:3).
Матч за третье место не состоялся, потому что сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси.
Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025
🔹 Групповой раунд
- Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0)
- Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0)
🔹 1/2 финала, 13.09.2025
- 17:45. Испания – беларусь – 6:3
- 19:00. Италия – Украина – 4:1
🔹 Финал, 14.09.2025
- 19:00. Испания – Италия – 4:8
