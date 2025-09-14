Долгожданная победа. Полесье минимально одолело Кривбасс

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как мы только и делали, что говорили о борьбе между криворожским «Кривбассом» и житомирским «Полесьем» за еврокубковое четвертое место в конце предыдущей кампании. И вроде бы не так много времени прошло, однако ситуация для обеих команд, а особенно – в контексте турнирной таблицы уже в новом сезоне, изменилась коренным образом.

Очевидно, повлияли изменения главных тренеров, а поскольку «волки» все-таки выиграли гонку за квалификацию Лиги конференций УЕФА, которую в итоге уже с Русланом Ротанем во главе завершили в шаге от основного этапа, то у Патрика ван Леувена на его новом рабочем месте в расположении «красно-белых» было больше пространства для маневра на старте сезона в плане подготовки команды. Результатом этого стал тот факт, что к очной встрече на стадионе «Горняк» «Полесье» подошло лишь с одной победой в чемпионате и с серией из шести поражений подряд во всех турнирах. «Кривбасс» наоборот побеждал в последних четырех встречах.

В итоге, мы получили равную игру в первом тайме. Правда, для того, чтобы ее в конце концов увидеть, пришлось подождать примерно те же 45 минут из-за воздушных тревог в регионе. И все это для того, чтобы потом стать свидетелями довольно насыщенного событиями поединка. «Кривбасс» пытался действовать фирменными передачами из глубины, тогда как «Полесье» концентрировалось на позиционных атаках и фланговых обострениях.

Обе эти тактики работали в командах должным образом, поэтому каждая из них имела свои моменты открыть счет. Однако никто этого до перерыва в итоге так и не сделал. «Волкам» не хватало завершения во время очень опасных прострелов, а лучший момент «красно-белых» с участием Мендозы еще не в начале игры остался без завершения из-за удара легионера прямо в Волынца в быстрой контратаке через левый фланг.

Во втором тайме нас от футбола уже ничего, к счастью, не отвлекало, и мы в начале наблюдали за тем, как Твердохлеб и Задерака ударами головой мимо ворот упускают вполне неплохие возможности «Кривбасса» открыть счет в этой игре. «Полесье» при этом долгое время вообще не могло найти себя в атаке, а замены от Ротаня как-то не слишком улучшили это положение его команды.

Однако на 80 минуте Твердохлеб на левом фланге обороны решил поставить спину Йосефи, чем повторил ошибку Юхима Конопли из матча «Шахтера» против «Карпат», и поскольку тогда и в этот раз судил один и тот же Николай Балакин, то небольшой толчок, как мы уже поняли, – не является для этого арбитра фолом. А затем Йосефи подал на голову Гайдучику на дальнюю, за счет чего «волки» и выиграли этот матч.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» навестит каменец-подольский «Эпицентр», а в середине недели поедет в «Чернигов» на матч Кубка Украины, зато житомирское «Полесье» будет играть дома против «Кудровки» в УПЛ, и только после этого поедет во львовский «Рух» на кубковую игру.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Кривбасс» – «Полесье» - 0:1

Гол: Гайдучик, 80

Предупреждение: Бекавац, 8, Мендоза, 45+1, Сарапий, 47 – Филиппов, 34, Бабенко, 45+2

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Уилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Араухо, Задерака – Мендоза (Каменский, 83), Парако (Я. Шевченко, 83), Лин (Микитишин, 64).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко (Майсурадзе, 90+2), Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Андриевский (Борел, 84), Бабенко, Шепелев (Йосефи, 63) – Назаренко (Брагару, 63), Филиппов (Гайдучик, 63), Велетень.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 13 (2) – 13 (2)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

Температура: 23°C