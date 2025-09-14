Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Долгожданная победа. Полесье минимально одолело Кривбасс
Премьер-лига
Кривбасс
14.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 15:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:34
1193
3

Долгожданная победа. Полесье минимально одолело Кривбасс

Команда Ротаня до этого побеждала только в первом туре нового розыгрыша УПЛ

14 сентября 2025, 15:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:34
1193
3
Долгожданная победа. Полесье минимально одолело Кривбасс
ФК Кривбасс

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как мы только и делали, что говорили о борьбе между криворожским «Кривбассом» и житомирским «Полесьем» за еврокубковое четвертое место в конце предыдущей кампании. И вроде бы не так много времени прошло, однако ситуация для обеих команд, а особенно – в контексте турнирной таблицы уже в новом сезоне, изменилась коренным образом.

Очевидно, повлияли изменения главных тренеров, а поскольку «волки» все-таки выиграли гонку за квалификацию Лиги конференций УЕФА, которую в итоге уже с Русланом Ротанем во главе завершили в шаге от основного этапа, то у Патрика ван Леувена на его новом рабочем месте в расположении «красно-белых» было больше пространства для маневра на старте сезона в плане подготовки команды. Результатом этого стал тот факт, что к очной встрече на стадионе «Горняк» «Полесье» подошло лишь с одной победой в чемпионате и с серией из шести поражений подряд во всех турнирах. «Кривбасс» наоборот побеждал в последних четырех встречах.

В итоге, мы получили равную игру в первом тайме. Правда, для того, чтобы ее в конце концов увидеть, пришлось подождать примерно те же 45 минут из-за воздушных тревог в регионе. И все это для того, чтобы потом стать свидетелями довольно насыщенного событиями поединка. «Кривбасс» пытался действовать фирменными передачами из глубины, тогда как «Полесье» концентрировалось на позиционных атаках и фланговых обострениях.

Обе эти тактики работали в командах должным образом, поэтому каждая из них имела свои моменты открыть счет. Однако никто этого до перерыва в итоге так и не сделал. «Волкам» не хватало завершения во время очень опасных прострелов, а лучший момент «красно-белых» с участием Мендозы еще не в начале игры остался без завершения из-за удара легионера прямо в Волынца в быстрой контратаке через левый фланг.

Во втором тайме нас от футбола уже ничего, к счастью, не отвлекало, и мы в начале наблюдали за тем, как Твердохлеб и Задерака ударами головой мимо ворот упускают вполне неплохие возможности «Кривбасса» открыть счет в этой игре. «Полесье» при этом долгое время вообще не могло найти себя в атаке, а замены от Ротаня как-то не слишком улучшили это положение его команды.

Однако на 80 минуте Твердохлеб на левом фланге обороны решил поставить спину Йосефи, чем повторил ошибку Юхима Конопли из матча «Шахтера» против «Карпат», и поскольку тогда и в этот раз судил один и тот же Николай Балакин, то небольшой толчок, как мы уже поняли, – не является для этого арбитра фолом. А затем Йосефи подал на голову Гайдучику на дальнюю, за счет чего «волки» и выиграли этот матч.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» навестит каменец-подольский «Эпицентр», а в середине недели поедет в «Чернигов» на матч Кубка Украины, зато житомирское «Полесье» будет играть дома против «Кудровки» в УПЛ, и только после этого поедет во львовский «Рух» на кубковую игру.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Кривбасс» – «Полесье» - 0:1

Гол: Гайдучик, 80

Предупреждение: Бекавац, 8, Мендоза, 45+1, Сарапий, 47 – Филиппов, 34, Бабенко, 45+2

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Уилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Араухо, Задерака – Мендоза (Каменский, 83), Парако (Я. Шевченко, 83), Лин (Микитишин, 64).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко (Майсурадзе, 90+2), Сарапий, Чоботенко, Кравченко – Андриевский (Борел, 84), Бабенко, Шепелев (Йосефи, 63) – Назаренко (Брагару, 63), Филиппов (Гайдучик, 63), Велетень.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 13 (2) – 13 (2)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

КРИВБАСС - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

По теме:
Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Вот так не везет! Пердута забил автогол в матче с Колосом
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Футбол | 13 сентября 2025, 16:58 6
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»

Олег Федорчук не верит в успех украинского голкипера в «Полесье»

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13 сентября 2025, 18:23 23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Динамовцы сыграли вничью 2:2

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Футбол | 14.09.2025, 12:36
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Футбол | 14.09.2025, 16:22
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
бумбокс
Ось вам і Полісся !
Ответить
0
Limb.Yuri
Хацкевич та Кобельков дають результат!
Ответить
0
Олег Мандрівник
А был шанс на 2 место выйти 
Ответить
0
Популярные новости
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 24
Футбол
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 229
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 45
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем