В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 5-й тур, 14 сентября

Кривбасс – Полесье – 0:1

Гол: Гайдучик, 80

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Гайдучик, 80 мин.