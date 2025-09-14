Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Кривбасс
14.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Полесье
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:49
Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор

14 сентября состоялся матч 5-го тура УПЛ

Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор
УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига 2025/26. 5-й тур, 14 сентября

Кривбасс – Полесье – 0:1

Гол: Гайдучик, 80

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Гайдучик, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
