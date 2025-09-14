Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:49
765
0
Кривбасс – Полесье – 0:1. 2 тревоги, 1 мяч. Видео гола и обзор
14 сентября состоялся матч 5-го тура УПЛ
14 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:49
765
0
В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Кривбасс» и «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига 2025/26. 5-й тур, 14 сентября
Кривбасс – Полесье – 0:1
Гол: Гайдучик, 80
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Гайдучик, 80 мин.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2025, 12:36 17
«Ничего не меняется»
Футбол | 13 сентября 2025, 18:23 23
Динамовцы сыграли вничью 2:2
Футбол | 13.09.2025, 19:54
Футбол | 14.09.2025, 16:38
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Комментарии 0
Популярные новости
13.09.2025, 07:10 6
13.09.2025, 00:01
14.09.2025, 08:42 18
13.09.2025, 00:14 13
13.09.2025, 03:45 1
14.09.2025, 08:50 45
13.09.2025, 20:00 229
13.09.2025, 02:11 1