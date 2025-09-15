Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руслан РОТАНЬ: «Кривбасс, пожалуй, также не заслуживает поражения»
14.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Пресс-конф
15 сентября 2025, 08:22
Руслан РОТАНЬ: «Кривбасс, пожалуй, также не заслуживает поражения»

Эмоции тренера «Полесье» после матча 5-го тура УПЛ

Руслан РОТАНЬ: «Кривбасс, пожалуй, также не заслуживает поражения»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал выездной матч с «Кривбассом» в пятом туре УПЛ, в котором его команда одержала минимальную победу.

– Прервали серию неудач. Насколько психологически дальше должно быть легче?

– Как минимум, должно быть легче, но это не означает, что победы дальше будут даваться проще. Сегодня я очень доволен ребятами, тем, как они хотели победить. Потому что в предыдущих матчах у нас было очень много, наверное, не негатива, а невезения, и мы никак не могли выиграть.

Поэтому этот результат, конечно, должен добавить немного уверенности. Но мы понимаем, что с каждой игрой нужно становиться лучше и настраиваться как минимум так, как это было сегодня.

Очень важно, что сегодня команда была заряжена на победу, она хотела выиграть – и это было видно не только по игрокам на поле, но и по тем, кто переживал на скамейке запасных. Это очень классный момент, который всех нас объединяет.

– Перед матчем Сергей Кравченко назвал сильные стороны соперника. Уже постфактум: какой была эта игра и как вы ее оцените?

– Игра была боевой. Очень много было вертикальных действий. Что касается игры в целом, то, наверное, единственное, что не понравилось – мы проиграли слишком много подборов. Проблемы у нас возникали только из-за того, что мы уступали в этих подборах или в единоборствах, которые были 50 на 50.

Но, в принципе, и при контроле мяча у нас было достаточно моментов, чтобы сделать счет крупнее. Нужно отдать должное и сопернику. У них тоже были моменты, и, наверное, они также не заслуживали поражения. Если брать в целом, то игру одним словом можно назвать – боевая.

– Сегодня у команды было много голевых моментов. Филиппов забил, но там был офсайд. После тройной замены моментов стало еще больше. Удалось за счет свежих сил немного увеличить темп?

– Да, вы видите, что сейчас у нас есть равноценные замены – и это очень радует, потому что, в принципе, мы можем держать темп. Я очень доволен этим фактором. Спасибо руководству за то, что пошли нам навстречу и поняли нас.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
По теме:
КАРАВАЕВ: «Нас два месяца не было дома из-за сборов, игр и переездов»
Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью
Главный тренер Барселоны похвалил подопечных после игры с Валенсией
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Руслан Ротань пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
