В воскресенье, 14-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Вполне себе матч с прицелом на статус одно из центральных в туре, так как команда Патрика ван Леувена с новым тренером во главе уже набрала обороты, а коллективу Руслана Ротаня, также с новым тренером во главе, уже пора прерывать серию из шести поражений кряду во всех турнирах. Стало быть, мы просто обречены увидеть яркое противостояние.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.