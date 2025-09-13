Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кривбасс
14.09.2025 13:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 23:18 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:19
Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Полесье

В воскресенье, 14-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Вполне себе матч с прицелом на статус одно из центральных в туре, так как команда Патрика ван Леувена с новым тренером во главе уже набрала обороты, а коллективу Руслана Ротаня, также с новым тренером во главе, уже пора прерывать серию из шести поражений кряду во всех турнирах. Стало быть, мы просто обречены увидеть яркое противостояние.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Кривбасс
14 сентября 2025 -
13:00
Полесье
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
