Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
14.09.2025 13:00 - : -
14 сентября 2025, 10:30
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды демонстрируют результаты, которых от них не ожидали

Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

Кривбасс

После того, как Кривой Рог после окончания сезона покинул Юрий Вернидуб и последовали разговоры об изменении вектора развития команды, подавляющее большинство восприняли это как сокращение финансирования и откат в нижнюю часть таблицы. Да и назначение Патрика ван Леувена отлично подходило под эти предположения, ведь нидерландец существенно подмочил свою репутацию после ухода из «Зари».

А первый тур нового чемпионата только подтвердил такие ожидания. Ковалевский «Колос» уверенно победил криворожцев и по игре, и по счету.

Зато потом достаточно неожиданно для постороннего зрителя прошел ренессанс. Во втором туре был преодолен бывший клуб ван Леувена «Металлист 1925», в третьем - еще один бывший, на этот раз «Заря». «Оболонь» к Патрику никакого отношения не имеет, но и она не устояла перед его подопечными. Как следствие – девять очков и группа лидеров для «Кривбасса». Плюс проход в 1/16 финала Кубка Украины

Уже обычно роль лидера команды играет Егор Твердохлеб, а о латиноамериканском направлении в скаутской политике уже было писано и переписано, в том числе и у нас на сайте.

Полесье

«Полесье» на старте сезона играло в еврокубках и провело там три раунда, вылетев в конце концов от «Фиорентины». В этих шести матчах житомиряне четырежды проиграли. А в четырех матчах внутреннего первенства – еще трижды. Однако президент команды Буткевич похоже верит в тренерский талант Ротаня и явно не собирается принимать поспешные решения. Тем более, что еврокубков уже нет и можно сосредоточиться на внутренних соревнованиях (как же набила оскомину эта фраза после каждого вылета команд из международных соревнований, не передать словами).

А здесь наконец-то должно все стабилизироваться. Оставили команду игроки, которые либо не тянули ее уровень (Корнийчук, Битон, Мустафаев и другие), либо были слишком токсичными (это о Макуана. Эх, а помните, какие надежды на него полагались и как он тянул команду за Калитвинцева...).

Зато новичков подписали – один именитее другого. И, что интересно, всех из киевского региона, а большинство – бывших игроков «Динамо». Да и Владиславу Велетню бело-синяя футболка не чужда. Кроме него, «волками» стали Максим Брагару, Владимир Шепелев, а главной трансферной бомбой (по меркам УПЛ, конечно) стало подписание на правах аренды Геогия Бущана из саудовского «Аль-Шабаба». Теперь в рамке должно быть спокойнее, ведь в упомянутых выше поражениях есть значительная вина Олега Кудрика и Евгения Волынца, которые чрезвычайно неудачно защищали последний рубеж команды.

История встреч

Команды между собой сыграли шесть матчей, в них по дважды победили и дважды сыграли вничью, однако «Кривбасс» забил на гол больше – восемь против семи.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Конате, Боржес – Араухо, Задерака – Лин, Твердохлеб, Мендоса – Парако

«Полесье»: Бущан – Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский – Назаренко, Шепелев, Велетень – Филлипов

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что команды будут играть в свой привычный футбол, поэтому голов в матче должно быть много. Победителя же определить трудно, команды приблизительно равны по классу, а как их заставят реализовать свой потенциал тренеры – другой вопрос.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
14 сентября 2025 -
13:00
Полесье
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
