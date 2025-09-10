Латиноамериканизация Кривбасса. Что происходит и чего ждать дальше

С момента своего возвращения в украинскую Премьер-лигу «Кривбасс» в целом никогда не производил впечатления клуба, который предпочитает делать ставку исключительно на отечественных игроков. Наоборот, «бело-красно-черные», позвав на тренерский мостик Юрия Вернидуба, отчетливо дали понять – они готовы подписывать не только украинцев, но и легионеров самых различных национальностей, лишь бы только те были готовы играть в условиях войны и демонстрировать достойный уровень выступлений.

Вернидуб ранее весьма качественно поработал с легионерами в «Заре» и молдавском «Шерифе», а потому определенный опыт в том, как находить подход к иностранцам, выработал. В свой первый сезон в «Кривбассе» наставник получил в распоряжение таких иностранцев как Рифет Капич, Даниэль Соса, Иван Дибанго и Жан-Морель По. Все они оставили крайне положительное впечатление о себе, пускай даже последнему не удалось сделать это непосредственно на поле, однако своими человеческими качествами он заслужил на трогательный ролик от клуба, когда пришел момент прощаться…

Неудивительно, что в дальнейшем боссы «Кривбасса» признали ставку на легионеров удачным опытом, и продолжили подписывать иностранцев, как под Юрия Вернидуба, так и под пришедшего ему на смену летом нынешнего года нидерландца Патрика ван Леувена. В частности, буквально на днях – 6 сентября – «Кривбасс» официально отрапортовал о заключении контракта с 19-летним эквадорцем Жоэлем Майей, который стал уже девятым латиноамериканским легионером в нынешнем составе криворожского клуба.

Вообще прошедшим летом в «Кривбассе» произошел настоящий бум на футболистов из Южной Америки, в результате чего мы смело можем говорить о своего рода латиноамериканизации «бело-красно-черных». Судите сами, помимо упомянутого выше Майи, в летнее трансферное окно-2025 в криворожский клуб пришли: венесуэльцы Андрусв Араухо, Карлос Парако и Карлос Рохас (за первых двух «Кривбасс» даже выплатил отступные – по 250 тысяч евро за футболиста), боливиец Хосе Флорес, а также бразильцы Тьяго Боржес и Гильерме Баия.

Почему выбор был сделан именно на этот рынок? Очевидно, на то есть как минимум три фактора. Во-первых, «Кривбасс» наладил деловые связи с агентами и скаутами, ответственными за этот регион. Во-вторых, заполучить условного венесуэльца, боливийца или даже бразильца в Украину, даже в условиях войны, видится вполне разрешимой задачей, причем за адекватные их реальному уровню деньги. В-третьих, в «Кривбассе» не могли не вдохновиться опытом подписания в начале нынешнего года как минимум венесуэльского вингера Глейкера Мендосы.

fckryvbas.com. Глейкер Мендоса

Мендоса был подписан в начале февраля из клуба второго дивизиона чемпионата Венесуэлы «Ангостура». Украинский клуб, что более чем логично, решил перестраховаться, оформив переход иностранца на условиях аренды со сроком действия до конца календарного года. При этом, что важно, в «Кривбассе» сразу оговорили с руководителями «Ангостуры» опцию выкупа, которая была включена в первоначальное соглашение.

Нельзя сказать, что Мендоса так уж сразу засверкал в составе «Кривбасса», однако свой уровень и потенциал этот легионер продемонстрировал достаточно быстро. Причем не в поединках с аутсайдерами УПЛ, а в матче против одного из признанных грандов лиги – «Шахтера». В ворота «горняков» Глейкеру удалось забить мяч после блестящей работы на фланге и отменного скоростного рывка, что обеспечило «бело-красно-черным» ничью в том матче – 1:1.

Вскоре после этого Мендоса получил вызов в расположение национальной сборной Венесуэлы, а клуб оформил переход его земляка Майкена Гонсалеса – также на правах аренды до конца 2025-го и с опцией выкупа. Это было в целом правильное решение, позволявшее «Кривбассу» обеспечить максимально быструю и хорошую адаптацию к Украине и ее футболу сразу обеим венесуэльцам.

Но дальше произошло то, об ужасах чего Мендоса в своей прежней жизни мог только догадываться. После очередного варварского обстрела Кривого Рога российской армией, Глейкер в компании бразильца Маттео Аморозо покинул не только город, где базируется «Кривбасс», но и Украину. Более того, первоначально доходили такие новости, что возвращаться ни первый, ни второй абсолютно не собираются, из-за чего криворожской команде пришлось играть без венесуэльца, продемонстрировавшего свою способность обеспечивать результат даже в самых сложных противостояниях…

Вскоре, к счастью, «Кривбасс» сумел переубедить Мендосу и тот вернулся в Украину, но до конца сезона уже практически не играл, успев еще и травмироваться. И если летом от опального Аморозо криворожский клуб предпочел избавиться, отправив бразильца в аренду в «Зимбру» из Молдовы, то вот Мендоса остался и в стартовых четырех турах сезона-2025/26 УПЛ демонстрирует великолепную эффективность работы на поле, забив 1 мяч и отдав уже 3 результативные передачи!

Очевидно, что «кейс Мендосы» во многом привел к тому, что в «Кривбассе» еще более пристально начали присматриваться к рынку Южной Америки, причем отнюдь не только к Бразилии как это делает, например, «Шахтер». Под Патрика ван Леувена криворожский клуб подписал уже почти добрую команду южноамериканских легионеров, причем, на чем обязательно стоит заострять внимание, – все они молоды и в перспективе могут принести «Кривбассу» прибыль на трансферном рынке.

Что правда, здесь наступает момент подумать о том, как нынешняя стратегия «Кривбасса» покажет себя в ближайшем будущем, если представить, что ставка на Мендосу и большинство других южноамериканских новичков продолжить обеспечивать хорошие результаты. Логично предположить, что за этим последуют предложения о продаже, и вот там у «Кривбасса» будет два варианта – соглашаться, либо же упорствовать и оставлять лидеров в команде.

Например, случай с Иваном Дибанго проиллюстрировал то, как в «Кривбассе» не разобрались в ситуации и не смогли продать своего игрока на, как пока видится, пике его возможностей в команде. Сейчас камерунец после длительного перерыва, вызванного травмой, продолжает восстанавливать кондиции, но пока лишь работая по индивидуальной программе. Летом никаких реальных возможностей выгодно продать Ивана у «бело-красно-черных» не было, да и не факт, что они появятся в будущем, так как для этого фулбеку предстоит как минимум вернуться на прежний уровень выступлений, что после тяжелых травм выходит далеко не у всех футболистов…

fckryvbas.com

Но в аспекте южноамериканского вектора кадровой работы «Кривбасса» стоит говорить о крайней важности своего рода прецедентов. Чтобы в перспективе действительно завоевать лучшие позиции на этом рынке, где талантов реально немало, криворожскому клубу просто необходимо сделать несколько правильных трансферных кейсов, продав игроков из этого региона в более статусные клубы за хорошие деньги, но не передерживая и не осложняя эти сделки. Тогда, как это происходит ныне у «Шахтера» в Бразилии, «Кривбасс» реально получит известность среди молодых футболистов ряда стран Южной Америки, и договариваться об их переезде в Украину будет еще проще. Более того, речь можно будет уже вести и о более статусных и качественных исполнителях, который часто в таком возрасте любят именовать вундеркиндами, проспектами, бриллиантами юношеских академий и т.п.

Что правда, обозначенный выше оптимистический расклад во многом зиждется на двух факторах. Первый – это успешная игра латиноамериканцев, массово прибывших в «Кривбасс» за последние несколько месяцев. Второй – это предположение, что такая ставка на легионеров из этого региона действительно является частью клубной стратегии, а не линией поведения группки агентов, решающих тем самым исключительно свои «шкурные» интересы.

Впрочем, пройдет совсем немного времени и мы, без всяких инсайдов и слухов со стороны, сами прекрасно поймем, что к чему и куда реально движется этот, существенно обновленный, «Кривбасс». И это прекрасный повод внимательно следить за криворожской командой в УПЛ, где она после четырех туров набрала 9 очков и занимает высокую четвертую позицию, опережая куда более амбициозные и финансово мощные проекты, как «Металлист 1925», «Карпаты», ЛНЗ и «Полесье». Скажете, что это только пока? Ну, вот и посмотрим…