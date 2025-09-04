Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 04 сентября 2025, 15:03
176
0

Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе

Дибанго нужно еще время набрать кондиции

04 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 04 сентября 2025, 15:03
176
0
Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Как стало известно Sport.ua, 4 сентября криворожская команда возобновила тренировочный процесс и начала подготовку к поединку 5 тура чемпионата УПЛ - с «Полесьем», который состоится 14 сентября.

По имеющейся информации, во время международной паузы, вызванной матчами сборных, подопечные Патрика Ван Леувена не планируют проводить контрольный матч.

В расположении «Кривбасса» отсутствуют игроки юниорской сборной Украины Евгений Маяков, Александр Каменский, нападающий сборной Венесуэлы Мендоза Барриос и полузащитник молодежной сборной Израиля Энош Лин.

Радует, что после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, начал тренироваться по индивидуальной программе лидер «Кривбасса» камерунец Иван Дибанго.

Сейчас в активе футболистов «Кривбасса» девять очков и они занимают четвертое место в УПЛ.

Ранее украинский специалист Юрий Вернидуб оценил игру криворожского «Кривбасса» в УПЛ.

По теме:
Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов
Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04 сентября 2025, 07:08 11
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 31
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Футбол | 04.09.2025, 13:55
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Футбол | 04.09.2025, 10:56
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04.09.2025, 00:10
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 116
Футбол
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 3
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 11
Футбол
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем