Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
Дибанго нужно еще время набрать кондиции
Как стало известно Sport.ua, 4 сентября криворожская команда возобновила тренировочный процесс и начала подготовку к поединку 5 тура чемпионата УПЛ - с «Полесьем», который состоится 14 сентября.
По имеющейся информации, во время международной паузы, вызванной матчами сборных, подопечные Патрика Ван Леувена не планируют проводить контрольный матч.
В расположении «Кривбасса» отсутствуют игроки юниорской сборной Украины Евгений Маяков, Александр Каменский, нападающий сборной Венесуэлы Мендоза Барриос и полузащитник молодежной сборной Израиля Энош Лин.
Радует, что после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, начал тренироваться по индивидуальной программе лидер «Кривбасса» камерунец Иван Дибанго.
Сейчас в активе футболистов «Кривбасса» девять очков и они занимают четвертое место в УПЛ.
Ранее украинский специалист Юрий Вернидуб оценил игру криворожского «Кривбасса» в УПЛ.
