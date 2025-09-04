Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе

Как стало известно Sport.ua, 4 сентября криворожская команда возобновила тренировочный процесс и начала подготовку к поединку 5 тура чемпионата УПЛ - с «Полесьем», который состоится 14 сентября.

По имеющейся информации, во время международной паузы, вызванной матчами сборных, подопечные Патрика Ван Леувена не планируют проводить контрольный матч.

В расположении «Кривбасса» отсутствуют игроки юниорской сборной Украины Евгений Маяков, Александр Каменский, нападающий сборной Венесуэлы Мендоза Барриос и полузащитник молодежной сборной Израиля Энош Лин.

Радует, что после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, начал тренироваться по индивидуальной программе лидер «Кривбасса» камерунец Иван Дибанго.

Сейчас в активе футболистов «Кривбасса» девять очков и они занимают четвертое место в УПЛ.

Ранее украинский специалист Юрий Вернидуб оценил игру криворожского «Кривбасса» в УПЛ.