Попов снова забил. Эмполи сыграл вничью со Специей
Украинский нападающий забил 4-й гол в сезоне Серии B
В воскресенье, 14 сентября, проходил матч 3-го тура Серии B между «Эмполи» и «Специей».
Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
Команд сыграли вничью со счетом 1:1. На 49-й минуте голом отличился украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. Это уже 4-й его гол в сезоне Серии B.
Серия B. 3-й тур
Эмполи – Специя – 1:1
Голы: Попов, 49 – Эспосито, 18 (пенальти)
Фото матча:
