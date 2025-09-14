Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Попов снова забил. Эмполи сыграл вничью со Специей
Италия
14 сентября 2025, 22:22 | Обновлено 14 сентября 2025, 22:38
Украинский нападающий забил 4-й гол в сезоне Серии B

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

В воскресенье, 14 сентября, проходил матч 3-го тура Серии B между «Эмполи» и «Специей».

Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команд сыграли вничью со счетом 1:1. На 49-й минуте голом отличился украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. Это уже 4-й его гол в сезоне Серии B.

Серия B. 3-й тур

Эмполи – Специя – 1:1

Голы: Попов, 49 – Эспосито, 18 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B
Аталанта разбила Лечче, Удинезе одержало минимальную победу над Пизой
Полный игнор Довбика. Рома неожиданно уступила Торино в Серии А
Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия B Специя Богдан Попов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
