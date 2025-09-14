Попов снова забил. Эмполи сыграл вничью со Специей

В воскресенье, 14 сентября, проходил матч 3-го тура Серии B между «Эмполи» и «Специей».

Встречу принимал стадион «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Команд сыграли вничью со счетом 1:1. На 49-й минуте голом отличился украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов. Это уже 4-й его гол в сезоне Серии B.

Серия B. 3-й тур

Эмполи – Специя – 1:1

Голы: Попов, 49 – Эспосито, 18 (пенальти)

