Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дебют Судакова за Бенфику, драма в пляжном футболе, медаль на ЧМ по боксу
Другие новости
Дебют Судакова за Бенфику, драма в пляжном футболе, медаль на ЧМ по боксу

Главные новости за 12 сентября на Sport.ua

Дебют Судакова за Бенфику, драма в пляжном футболе, медаль на ЧМ по боксу
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 сентября.

1A. Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

1B. Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Красно-белые вырвали ничью у Эльче в матче четвертого тура Ла Лиги 2025/26

2A. Прыжок из пропасти. Александрия взяла верх над ЛНЗ
Команда Нестеренко впервые в сезоне не проиграла своим соперникам

2B. Долгожданная домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Кудровку
Ровенчане одержали вторую подряд победу

3. ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Украинский новичок дал первое интервью в статусе игрока Ноттингем Форест

4A. Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Судьба сборной Украины будет определена в матче Испании и Швейцарии

4B. Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
Испания разгромила Швейцарию в 3-м туре группы со счетом 10:4

4C. Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии

5. Евролига. Женские сборные Украины и Испании выдали безумный матч
Подопечные Юрия Клименко потерпели обидное поражение в заключительном туре

6A. Евробаскет-2025. Заявка на чемпионство. Германия одолела Финляндию
Бундестим контролировал игру из первой четверти

6B. Евробаскет-2025. Сборная Турции разгромила Грецию в полуфинале
Определились финалисты чемпионата Европы-2025

7A. Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Владислав уверенно одолел Роберто Сида Саберви в первой игре Кубка Дэвиса

7B. Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!
Вячеслав в напряженном матче одолел Бертрана во второй игре Кубка Дэвиса

8A. Будет медаль! Украинец Жасан одолел титулованного грузина на ЧМ-2025
Даниил оказался сильнее Георгия Кушиташвили в полуфинале турнира в Ливерпуле

8B. Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Насколько велики шансы у Теренса?

9. Юлиан Бойко всухую выиграл у китайца на старте квалификации English Open
Украинский снукерист в Брентвуде обыграл Сюй Ичена со счетом 4:0

10. ЧМ по легкой атлетике. Разыграны медали в спортивной ходьбе: Шевчук – 8-я
В Токио стартовал чемпионат мира по легкой атлетике

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
