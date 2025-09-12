Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Долгожданная домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Кудровку
Премьер-лига
Верес
12.09.2025 18:00 – FT 2 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 19:58 | Обновлено 12 сентября 2025, 20:35
Долгожданная домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Кудровку

Ровенчане одержали вторую подряд победу

УПЛ

В Ровно на стадионе «Авангард» состоялся поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Верес» и «Кудровка». Дебютант УПЛ порадовал своих поклонников удачным стартом в элите украинского футбола, а «красно-черные» только в прошлом туре сумели набрать первые очки. Кроме того, ровенчане подошли к очередному противостоянию с четырехматчевой безвыигрышной домашней серией.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь не задерживать мяч в центре поля и находить свободные зоны у штрафной соперников. И первый же созданный «красно-черными» голевой момент завершился неприятностями для команды из Черниговской области. Ювелирный навес Уэсли точным ударом головой замкнул Бойко, отметившийся взятием ворот во втором матче подряд.

Забив быстрый гол, ровенчане продолжили владеть преимуществом. Активными действиями выделялись автор голевой передачи Уэсли и Ндукве, пытавшиеся обострить ситуацию. Именно эти футболисты могли увеличить преимущество своей команды, но форвард замкнул прострел Уэсли неточным ударом. Футболисты «Кудровки» до перерыва не смогли наладить контратакующую игру, крайне редко приближаясь к штрафной «Вереса».

Гости активно начали вторую половину встречи, и Гусев с острого угла не сумел пробить Гороха. Ровенчане ответили своими моментами и второй раз поразили ворота соперников. Сначала контратака «красно-черных» завершилась неточным ударом Шарая, а затем Смиян, сыгравший на подборе перед штрафным, отправил мяч точно в цель.

Второй гол, казалось, лишил матч интриги, но ее возродил Ндукве. Форвард «Вереса» сзади ударил по ноге соперника и оставил «красно-черных» в меньшинстве. Гости завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свои моменты у ворот соперников. Шансы сократить разницу в счете были у Козака и Гусева, но они не попадали в ворота. В концовке поединка эффектным голом едва не отметился Сторчоус, но на его удар в падении через себя среагировал Горох. А ровенчане могли довести счет до разгрома после удара Гончаренко, но мяч пролетел рядом со штангой.

«Верес» одержал вторую победу подряд, а «Кудровка» вторую встречу подряд проиграла. В следующем туре команды проведут гостевые поединки: ровенчане встретятся с «Колосом», а команда Василия Баранова сыграет с «Полесьем».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Верес» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Бойко (7), Смиян (52)

Предупреждение: Нагнойный (78), Коркишко (86), Гусев (90)

Удаление: Ндукве (56, грубая игра)

«Верес»: Горох, Стамулис (Протасевич, 93), Гончаренко, Ципот, Смиян, Харатин, Куция (Кучеров, 66), Бойко (Клец, 89), Уэсли (Корнийчук, 66), Шарай (Нонго, 89), Ндукве.

«Кудровка»: Яшков, Сердюк, Шаповал, Гусев, Мельничук (Козак, 46), Думанюк (Нагнойный, 46), Лосенко (Литовченко, 79), Сторчоус, Морозко (Коркишко, 69), Рогозинский, Безбородько (Фримпонг, 69)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

