Верес – Кудровка – 2:0. Первая домашняя победа. Видео голов и обзор матча

12 сентября состоялся поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Матч чемпионата Украины прошел на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Уже в начале встречи хозяева создали проблемы гостям. На 7-й минуте «Верес» вышел вперед благодаря точному удару Виталия Бойко.

Перерыв зарядил ровенский клуб на еще один мяч, поэтому после 15 минут отдыха «Верес» оформил второй гол.

Несмотря на комфортное преимущество, игрок хозяев Денис Ндукве получил красную карточку за неспортивное поведение.

Даже в меньшинстве «Кудровка» не смогла отквитать хотя бы один мяч. В итоге, победа «Вереса» со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 12 сентября

«Верес» – «Кудровка» – 2:0

Гол: Бойко, 7, Смиян, 52

Удаление: Ндукве, 57

Видеообзор матча:

ГОЛ! Бойко, 1:0, 7 мин.

ГОЛ! Смиян, 2:0, 52 мин.