13 сентября 2025, 11:27
Олег ШАНДРУК: «Ндукве понимает свою ошибку, он уже извинился»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

13 сентября 2025, 11:27
Олег ШАНДРУК: «Ндукве понимает свою ошибку, он уже извинился»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после победы своей команды над «Кудровкой» (2:0) в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

– Конечно, было волнение за результат после изъятия. Волнение присутствует во всех матчах. Да, часто пытаемся это контролировать, потому что нужно без лишних эмоций реагировать на события на поле. Но волнение всегда есть. За это мы и любим футбол – за эмоции.

Относительно эпизода с удалением – футболистам не всегда удается справляться с эмоциями. Денис Ндукве понимает свою ошибку, он уже извинился. И команда, скажем так, поддержала его. Это тоже, знаете ли, такой важный момент становления команды: реакция раздевалки на действия отдельного игрока.

Такие моменты неприятны. Но здесь тоже есть определенный позитив. Не говорю, что нам нужно в каждой игре получать красную карточку, чтобы сформировать коллектив. Но сегодня игроки, оставшиеся на поле после выемки, вышедшие на замену – они выстрадали этот результат. И, я думаю, мы заслуженно сегодня победили.

Почему не попал в заявку Уолли? Мы решаем вопрос с его визой, потому что он легионер. Думаю, что уже с понедельника он снова будет с нами готовиться к следующим играм.

Как серьезным вызовом будет отсутствие Дениса Ндукве перед следующим матчем? Конечно, это игрок, который сегодня для нас основным девятым номером. Его отсутствие – для нас проблема. Но у нас есть другие игроки.

Хочу поздравить с дебютом Сергея Корнийчука. Он только в среду приехал. Но он в тонусе, с Полесьем прошел летнее собрание, играл за молодежную сборную, забил там гол. Был на положительных эмоциях. Поэтому мы сегодня и решили его выпустить на замену.

Что касается Самуэля Нонго, то я тоже рад за него. Он очень тяжело работал. Поверьте, как трудно восстановиться после такой травмы. Еще и такие короткие сроки. Мы планировали его возвращение в лучшем случае в октябре, а сегодня у нас только двенадцатое сентября. Понимаю, сколько он сделал, усилий приложил. И физически этот игрок сегодня очень хорошо выглядел. Надеюсь, что он дальше будет еще прогрессировать.

Эрен Айдин приехал к нам буквально перед Сергеем Корнийчуком. Его функциональное состояние еще нас не удовлетворяет. Это качественный игрок, он еще нам точно поможет, но нужно время, чтобы набрать функциональную форму. Сегодня, возможно, даже было желание его выпустить на несколько минут, но в конце игры решили именно тактическую замену сделать по позиции. Поэтому, выпустили Михаила Протасевича, – сказал Шандрук.

Олег Шандрук Верес Ровно Верес - Кудровка Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
