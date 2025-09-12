Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025
Верес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дерзкий дебютант вполне может снова взять очки

Верес – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
НК Верес

В пятницу, 12 сентября, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Кудровка». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Верес», начало – в 18:00.

Вересс

За предыдущие сезоны наставник «Верес» Олег Шандрук заработал большой кредит доверия от руководства и болельщиков, задолго до конца предыдущего розыгрыша гарантировав себе место, далекое от зоны вылета, а также построив крепкий боевой коллектив.

Но в этом году этот кредит немного уменьшился. На старте сезона команда трижды подряд проиграла. Конечно, поражение «Динамо» и «Шахтеру» не слишком позорны для большинства команд УПЛ, но поражение от «Полтавы» явно была не тем, чего все ожидали. Однако стоит сделать скидку на большое количество новичков, пока притираются друг к другу. В частности, совсем недавно с «Галатасараю» подписали атакующего игрока Айдина, а на левый фланг взяли с «Полесья» Сергея Корнийчука, запомнившегося неудачными действиями за житомирскую команду в первой игре против «Фиорентины».

Зато народный клуб реабилитировался в четвертом туре. ЛНЗ с Виталием Пономаревым имеет большие амбиции и демонстрирует неплохие результаты, однако именно «Верес» заставил вратаря черкасской команды впервые в чемпионате доставать мяч из сетки ворот, победив 2:0.

Также в Кубке Украины был разгромлен любительский «Коростень» со счетом 4:0.

Кудровка

Помните свои первые мысли после того, как вы узнали, что в УПЛ будет выступать «Кудровка»? Стопроцентно это было что-то типа «Кто? Это что за село? Вот докатилась УПЛ. Да той «Кудровке» будет аминь, будут стабильно на ней набирать очки все, кому не лень. Ну, хоть знаем, кто точно вылетит».

И как, правда, оконфузились, скептики (среди них и автор этого материала)? «Кудровка» в четырех матчах набрала семь очков, буквально сразу победив серебряного призера прошлого чемпионата «Александрию», а также одолев «Полтаву» и сыграв в почетную ничью с «Карпатами», по ходу матча выигрывая 2:0. Проиграли только луганской «Заре». Неудивительно, что лучшими игроком и тренером августа в УПЛ признали как раз тренера «Кудровки» Баранова и его подопечного Сторчоуса.

В Кубке Украины выступления команды закончились, по пенальти команда уступила «Левому берегу».

История встреч

Ясно, что в первом сезоне в УПЛ у «Кудровки» история официальных встреч со всеми оппонентами начинается с чистого листа. Был еще летом спарринг между клубами, его минимально выиграла ровенская команда.

Ориентировочные составы

«Верес»: Горох – Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян – Ципот, Харатин, Куция – Бойко, Ндукве, Шарай

«Кудровка»: Яшков – Морозко, Сердюк, Шаповал, Мельничук – Думанюк, Нагнойный, Сторчоус – Рогозинский, Легостаев, Козак

Прогноз на противостояние

Здесь непонятна ситуация, будто и стоило бы поставить на «Кудровку», которая в матчах с командами плюс-минус своего уровня не боится оппонента (да и, похоже, не боится никого) и агрессивно играет в атаке, но и «Верес» не должен проигрывать так много. Поэтому ограничимся нейтральным прогнозом на то, что в матче будет забито много голов.

Прогноз Sport.ua
Верес
12 сентября 2025 -
18:00
Кудровка
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
