Верес – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 12 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Кудривка». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.
Ровенчане завершили поражениями три матча нового чемпионата, при этом не забив в ворота соперников ни одного гола. Правда, уже в начале чемпионата «красно-черным» пришлось противостоять «Динамо» и «Шахтеру». В предыдущем туре «Верес» неожиданно обыграл ЛНЗ, который уверенно начал сезон. Безвыигрышная домашняя серия ровенчан в чемпионате длится четыре игры (ничья и 3 поражения). А дебютант УПЛ «Кудровка» приятно удивила своей игрой и, главное, результатом. Команда из Черниговской области набрала семь очков (2 победы, 1 поражение и 1 ничья).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
