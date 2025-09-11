Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Верес
12.09.2025 18:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 21:58
71
0

Верес – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

11 сентября 2025, 21:58 |
71
0
Верес – Кудровка. Текстовая трансляция матча
ФК Верес

В пятницу, 12 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Кудривка». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Ровенчане завершили поражениями три матча нового чемпионата, при этом не забив в ворота соперников ни одного гола. Правда, уже в начале чемпионата «красно-черным» пришлось противостоять «Динамо» и «Шахтеру». В предыдущем туре «Верес» неожиданно обыграл ЛНЗ, который уверенно начал сезон. Безвыигрышная домашняя серия ровенчан в чемпионате длится четыре игры (ничья и 3 поражения). А дебютант УПЛ «Кудровка» приятно удивила своей игрой и, главное, результатом. Команда из Черниговской области набрала семь очков (2 победы, 1 поражение и 1 ничья).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
12 сентября 2025 -
18:00
Кудровка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Кудровка текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
