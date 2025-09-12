ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Украинский новичок дал первое интервью в статусе игрока Ноттингем Форест
Украинский новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко дал первое интервью в английском клубе.
– Александр, добро пожаловать в «Ноттингем Форест». Как вы себя чувствуете теперь, когда наконец здесь, на «Сити Граунд»?
– Да, чувствую себя невероятно. Большое спасибо. Это был, так сказать, первый рабочий день. Я очень благодарен всем за теплый прием. Здесь так много хороших людей, и я очень счастлив.
– Что именно в «Форест» заставило вас почувствовать, что этот переход – правильный шаг?
– Это невероятная возможность для меня. Прежде всего, конечно, моя цель – помочь команде достигать ее целей. А также, конечно, доказать самому себе, что я все еще могу быть полезен, делать много хороших вещей на поле и, надеюсь, за его пределами тоже.
– Вы были сосредоточены на игре за национальную сборную с тех пор, как переход стал официальным. Усилило ли это время ожидания ваши эмоции от приезда сюда?
– Да, я помню тот день, когда это произошло. Когда появилась эта возможность, я был очень взволнован и счастлив, если честно. Это было буквально в конце трансферного окна, и когда появился этот шанс, я был в восторге.
– Вы первый украинский игрок в истории, представляющий «Форест». Насколько вы этим гордитесь?
– Это невероятное достижение, честно говоря. Уже быть частью истории – это большая честь. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы представлять свою страну здесь, в этом клубе.
– Вы играли и в защите, и в полузащите на клубном и международном уровне. Насколько ценна такая универсальность?
– Меня много раз спрашивали, где я чувствую себя комфортнее. И я всегда отвечал одинаково: я готов помочь команде там, где это нужно, и где тренер поставит меня на поле. Всегда буду стараться отдавать максимум.
– У вас большой опыт в Премьер-лиге: четырехкратный чемпион, почти 150 матчей в турнире. Насколько этот опыт поможет вам и команде, особенно новичкам, которые еще не играли в Англии?
– Как я уже говорил, первое, что я буду стараться делать – оказывать влияние как на поле, так и вне его. Ведь важно быть частью команды, где много молодых игроков, стремящихся развиваться. И хорошо, когда рядом есть кто-то с опытом. Мы можем подталкивать друг друга к большим достижениям. Думаю, это отличное сочетание.
– Вы встретились со своими новыми партнерами утром. Какие впечатления?
– Невероятные. Честно, я очень впечатлен всем – тренировочной базой, партнерами, людьми вокруг. Уже с первого дня ощущается, как будто это семья. И я с нетерпением жду возможности разделять с ними эти моменты.
– Вы знаете Джеймса Макати по времени в «Манчестер Сити». Но насколько важно будет построить единство всего коллектива?
– Он отличный игрок и очень приятный человек. У него большое будущее, в этом нет сомнений. У него есть все необходимое. Ему лишь нужно много работать, оставаться скромным и сосредоточенным.
– Какие у вас первые впечатления от тренировочной базы?
– Невероятные, честно. Я очень впечатлен, потому что все очень компактно, рядом друг с другом, все новое. Есть все необходимое для развития.
– Вы уже побывали на «Сити Граунд», посетили музей. Добавило ли это желание скорее выйти на поле?
– Это тоже невероятное место. Я видел также видео об истории клуба. Если честно, раньше я мало о нем знал, но сейчас я очень взволнован и горжусь тем, что представляю этот клуб.
– Вы не сможете сыграть уже в это воскресенье, но насколько готовы дебютировать на следующей неделе, если тренер включит вас в состав?
– Я не могу дождаться, чтобы надеть эту футболку на поле и увидеть фанатов.
– И, наконец, какое ваше послание болельщикам, которые сейчас смотрят это интервью?
– Огромное спасибо за поддержку и теплый прием. Я обещаю, что буду стараться отдавать максимум, все 100 процентов за этот клуб.
ВИДЕО. Первое интервью Зинченко в статусе игрока Ноттингем Форест
