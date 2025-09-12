Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Англия
12 сентября 2025, 20:57 | Обновлено 12 сентября 2025, 21:07
413
4

ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»

Украинский новичок дал первое интервью в статусе игрока Ноттингем Форест

12 сентября 2025, 20:57 | Обновлено 12 сентября 2025, 21:07
413
4
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

Украинский новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко дал первое интервью в английском клубе.

– Александр, добро пожаловать в «Ноттингем Форест». Как вы себя чувствуете теперь, когда наконец здесь, на «Сити Граунд»?

– Да, чувствую себя невероятно. Большое спасибо. Это был, так сказать, первый рабочий день. Я очень благодарен всем за теплый прием. Здесь так много хороших людей, и я очень счастлив.

– Что именно в «Форест» заставило вас почувствовать, что этот переход – правильный шаг?

– Это невероятная возможность для меня. Прежде всего, конечно, моя цель – помочь команде достигать ее целей. А также, конечно, доказать самому себе, что я все еще могу быть полезен, делать много хороших вещей на поле и, надеюсь, за его пределами тоже.

– Вы были сосредоточены на игре за национальную сборную с тех пор, как переход стал официальным. Усилило ли это время ожидания ваши эмоции от приезда сюда?

– Да, я помню тот день, когда это произошло. Когда появилась эта возможность, я был очень взволнован и счастлив, если честно. Это было буквально в конце трансферного окна, и когда появился этот шанс, я был в восторге.

– Вы первый украинский игрок в истории, представляющий «Форест». Насколько вы этим гордитесь?

– Это невероятное достижение, честно говоря. Уже быть частью истории – это большая честь. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы представлять свою страну здесь, в этом клубе.

– Вы играли и в защите, и в полузащите на клубном и международном уровне. Насколько ценна такая универсальность?

– Меня много раз спрашивали, где я чувствую себя комфортнее. И я всегда отвечал одинаково: я готов помочь команде там, где это нужно, и где тренер поставит меня на поле. Всегда буду стараться отдавать максимум.

– У вас большой опыт в Премьер-лиге: четырехкратный чемпион, почти 150 матчей в турнире. Насколько этот опыт поможет вам и команде, особенно новичкам, которые еще не играли в Англии?

– Как я уже говорил, первое, что я буду стараться делать – оказывать влияние как на поле, так и вне его. Ведь важно быть частью команды, где много молодых игроков, стремящихся развиваться. И хорошо, когда рядом есть кто-то с опытом. Мы можем подталкивать друг друга к большим достижениям. Думаю, это отличное сочетание.

– Вы встретились со своими новыми партнерами утром. Какие впечатления?

– Невероятные. Честно, я очень впечатлен всем – тренировочной базой, партнерами, людьми вокруг. Уже с первого дня ощущается, как будто это семья. И я с нетерпением жду возможности разделять с ними эти моменты.

– Вы знаете Джеймса Макати по времени в «Манчестер Сити». Но насколько важно будет построить единство всего коллектива?

– Он отличный игрок и очень приятный человек. У него большое будущее, в этом нет сомнений. У него есть все необходимое. Ему лишь нужно много работать, оставаться скромным и сосредоточенным.

– Какие у вас первые впечатления от тренировочной базы?

– Невероятные, честно. Я очень впечатлен, потому что все очень компактно, рядом друг с другом, все новое. Есть все необходимое для развития.

– Вы уже побывали на «Сити Граунд», посетили музей. Добавило ли это желание скорее выйти на поле?

– Это тоже невероятное место. Я видел также видео об истории клуба. Если честно, раньше я мало о нем знал, но сейчас я очень взволнован и горжусь тем, что представляю этот клуб.

– Вы не сможете сыграть уже в это воскресенье, но насколько готовы дебютировать на следующей неделе, если тренер включит вас в состав?

– Я не могу дождаться, чтобы надеть эту футболку на поле и увидеть фанатов.

– И, наконец, какое ваше послание болельщикам, которые сейчас смотрят это интервью?

– Огромное спасибо за поддержку и теплый прием. Я обещаю, что буду стараться отдавать максимум, все 100 процентов за этот клуб.

ВИДЕО. Первое интервью Зинченко в статусе игрока Ноттингем Форест

По теме:
Доуман и Милнер являются возрастными рекордсменами первых туров АПЛ
Прогнозы на 4-й тур АПЛ 2025/26
Ньюкасл – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
видео Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Ноттингем Форест
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Реале. Хаби Алонсо выгнал звездного футболиста из-за конфликта
Футбол | 12 сентября 2025, 21:44 0
Скандал в Реале. Хаби Алонсо выгнал звездного футболиста из-за конфликта
Скандал в Реале. Хаби Алонсо выгнал звездного футболиста из-за конфликта

Антонио Рюдигер слишком жестко сыграл против Винисиуса Жуниора в одном из эпизодов

УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Футбол | 12 сентября 2025, 20:47 9
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации

Представитель УАФ сообщил о необходимых проверках поединков чемпионата и Кубка Украины

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12.09.2025, 03:30
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Бокс | 12.09.2025, 05:15
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Руслан Хащак
Зміна себе там неодмінно проявить,і буде одним з найкращих, досвіду йому не позичати))) Удачі.
Ответить
+2
An124_Ukr
Я знаю куди тебе поставить тренер - лавку стерегти - щоб була завжди прогріта )))
Такий перець як Зінаїда вже має 10 левел в такій нелегкій справі )
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 6
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем