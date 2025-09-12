ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»

Украинский новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко дал первое интервью в английском клубе.

– Александр, добро пожаловать в «Ноттингем Форест». Как вы себя чувствуете теперь, когда наконец здесь, на «Сити Граунд»?

– Да, чувствую себя невероятно. Большое спасибо. Это был, так сказать, первый рабочий день. Я очень благодарен всем за теплый прием. Здесь так много хороших людей, и я очень счастлив.

– Что именно в «Форест» заставило вас почувствовать, что этот переход – правильный шаг?

– Это невероятная возможность для меня. Прежде всего, конечно, моя цель – помочь команде достигать ее целей. А также, конечно, доказать самому себе, что я все еще могу быть полезен, делать много хороших вещей на поле и, надеюсь, за его пределами тоже.

– Вы были сосредоточены на игре за национальную сборную с тех пор, как переход стал официальным. Усилило ли это время ожидания ваши эмоции от приезда сюда?

– Да, я помню тот день, когда это произошло. Когда появилась эта возможность, я был очень взволнован и счастлив, если честно. Это было буквально в конце трансферного окна, и когда появился этот шанс, я был в восторге.

– Вы первый украинский игрок в истории, представляющий «Форест». Насколько вы этим гордитесь?

– Это невероятное достижение, честно говоря. Уже быть частью истории – это большая честь. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы представлять свою страну здесь, в этом клубе.

– Вы играли и в защите, и в полузащите на клубном и международном уровне. Насколько ценна такая универсальность?

– Меня много раз спрашивали, где я чувствую себя комфортнее. И я всегда отвечал одинаково: я готов помочь команде там, где это нужно, и где тренер поставит меня на поле. Всегда буду стараться отдавать максимум.

– У вас большой опыт в Премьер-лиге: четырехкратный чемпион, почти 150 матчей в турнире. Насколько этот опыт поможет вам и команде, особенно новичкам, которые еще не играли в Англии?

– Как я уже говорил, первое, что я буду стараться делать – оказывать влияние как на поле, так и вне его. Ведь важно быть частью команды, где много молодых игроков, стремящихся развиваться. И хорошо, когда рядом есть кто-то с опытом. Мы можем подталкивать друг друга к большим достижениям. Думаю, это отличное сочетание.

– Вы встретились со своими новыми партнерами утром. Какие впечатления?

– Невероятные. Честно, я очень впечатлен всем – тренировочной базой, партнерами, людьми вокруг. Уже с первого дня ощущается, как будто это семья. И я с нетерпением жду возможности разделять с ними эти моменты.

– Вы знаете Джеймса Макати по времени в «Манчестер Сити». Но насколько важно будет построить единство всего коллектива?

– Он отличный игрок и очень приятный человек. У него большое будущее, в этом нет сомнений. У него есть все необходимое. Ему лишь нужно много работать, оставаться скромным и сосредоточенным.

– Какие у вас первые впечатления от тренировочной базы?

– Невероятные, честно. Я очень впечатлен, потому что все очень компактно, рядом друг с другом, все новое. Есть все необходимое для развития.

– Вы уже побывали на «Сити Граунд», посетили музей. Добавило ли это желание скорее выйти на поле?

– Это тоже невероятное место. Я видел также видео об истории клуба. Если честно, раньше я мало о нем знал, но сейчас я очень взволнован и горжусь тем, что представляю этот клуб.

– Вы не сможете сыграть уже в это воскресенье, но насколько готовы дебютировать на следующей неделе, если тренер включит вас в состав?

– Я не могу дождаться, чтобы надеть эту футболку на поле и увидеть фанатов.

– И, наконец, какое ваше послание болельщикам, которые сейчас смотрят это интервью?

– Огромное спасибо за поддержку и теплый прием. Я обещаю, что буду стараться отдавать максимум, все 100 процентов за этот клуб.

