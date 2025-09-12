Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии
Сборная Украины по пляжному футболу узнала соперника в полуфинале Суперфинала Евролиги-2025.
Оппонентом Украины в 1/2 финала будет команда Италии, которая минимально переиграла команду беларуси (1:0) и стала первой в группе A.
Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
Ранее в первом туре 9 сентября Украина обыграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина уступила Испании (4:5), а Швейцария победила Данию (6:2). В 3-м туре 12 сентября сборная Украины обыграла команду Дании в серии пенальти (6:6, пен. 6:5), а Испания разгромила команду Швейцарии (10:4).
Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе B.
Итоговое турнирное положение:
🔹 Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0).
🔹 Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0).
Соперником сборной Украины в полуфинале 13 сентября стал победитель другой группы – Италия. В другом полуфинале сыграют Испания и беларусь.
Пути Украины и беларусь все еще могут пересечься в финале или в матче за третье место, тогда не исключен вариант бойкота со стороны сине-желтой команды.
🏆 Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025
3-й тур, 12.09.2025
- 12:30. Украина – Дания – 6:6 (пен. 6:5)
- 15:00. Португалия – Франция – 4:2
- 16:30. Испания – Швейцария – 10:4
- 19:00. Италия – беларусь – 1:0
Пары 1/2 финала, 13.09.2025
- Италия – Украина
- Испания – беларусь
Итоговые таблицы
