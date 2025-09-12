Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Пляжный футбол
12 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 12 сентября 2025, 20:35
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги

В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии

BSWW

Сборная Украины по пляжному футболу узнала соперника в полуфинале Суперфинала Евролиги-2025.

Оппонентом Украины в 1/2 финала будет команда Италии, которая минимально переиграла команду беларуси (1:0) и стала первой в группе A.

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Ранее в первом туре 9 сентября Украина обыграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина уступила Испании (4:5), а Швейцария победила Данию (6:2). В 3-м туре 12 сентября сборная Украины обыграла команду Дании в серии пенальти (6:6, пен. 6:5), а Испания разгромила команду Швейцарии (10:4).

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе B.

Итоговое турнирное положение:

🔹 Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0).

🔹 Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0).

Соперником сборной Украины в полуфинале 13 сентября стал победитель другой группы – Италия. В другом полуфинале сыграют Испания и беларусь.

Пути Украины и беларусь все еще могут пересечься в финале или в матче за третье место, тогда не исключен вариант бойкота со стороны сине-желтой команды.

🏆 Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

3-й тур, 12.09.2025

  • 12:30. Украина – Дания – 6:6 (пен. 6:5)
  • 15:00. Португалия – Франция – 4:2
  • 16:30. Испания – Швейцария – 10:4
  • 19:00. Италия – беларусь – 1:0

Пары 1/2 финала, 13.09.2025

  • Италия – Украина
  • Испания – беларусь

Итоговые таблицы

Фотогалерея

Комментарии 2
