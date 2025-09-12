Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
Пляжный футбол
12 сентября 2025, 18:10 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:24
Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб

Испания разгромила Швейцарию в 3-м туре группы со счетом 10:4

12 сентября 2025, 18:10 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:24
Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
BSWW

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко вышла в полуфинал Суперфинала Евролиги-2025.

Это стало известно после того, как сборная Испании разгромила команду Швейцарии (10:4).

Ранее в матче 3-го тура сборная Украины обыграла команду Дании в серии пенальти (6:6, пен. 6:5).

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Ранее в первом туре 9 сентября Украина обыграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина уступила Испании (4:5), а Швейцария победила Данию (6:2).

Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0).

Соперником сборной Украины в полуфинале станет победитель другой группы – Италия или беларусь.

Матч между этими командами за первое место в группе пройдет 10 сентября в 19:00. Для первого места в квартете Италии нужна только победа

Группа A: беларусь (6 очков), Италия (4), Португалия (3), Франция (0).

В случае, если соперником Украины станет беларусь (пособники террористов из рф), не исключен вариант бойкота со стороны сине-желтой команды

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

Турнирные таблицы

Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу сборная Дании по пляжному футболу сборная Испании по пляжному футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
