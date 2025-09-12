Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко вышла в полуфинал Суперфинала Евролиги-2025.

Это стало известно после того, как сборная Испании разгромила команду Швейцарии (10:4).

Ранее в матче 3-го тура сборная Украины обыграла команду Дании в серии пенальти (6:6, пен. 6:5).

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Ранее в первом туре 9 сентября Украина обыграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина уступила Испании (4:5), а Швейцария победила Данию (6:2).

Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0).

Соперником сборной Украины в полуфинале станет победитель другой группы – Италия или беларусь.

Матч между этими командами за первое место в группе пройдет 10 сентября в 19:00. Для первого места в квартете Италии нужна только победа

Группа A: беларусь (6 очков), Италия (4), Португалия (3), Франция (0).

В случае, если соперником Украины станет беларусь (пособники террористов из рф), не исключен вариант бойкота со стороны сине-желтой команды

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

Турнирные таблицы