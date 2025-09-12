Спасибо, Испания. Украина – в полуфинале Евролиги, возможный соперник – рб
Испания разгромила Швейцарию в 3-м туре группы со счетом 10:4
Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко вышла в полуфинал Суперфинала Евролиги-2025.
Это стало известно после того, как сборная Испании разгромила команду Швейцарии (10:4).
Ранее в матче 3-го тура сборная Украины обыграла команду Дании в серии пенальти (6:6, пен. 6:5).
Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
Ранее в первом туре 9 сентября Украина обыграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5). Во втором туре 11 сентября Украина уступила Испании (4:5), а Швейцария победила Данию (6:2).
Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0).
Соперником сборной Украины в полуфинале станет победитель другой группы – Италия или беларусь.
Матч между этими командами за первое место в группе пройдет 10 сентября в 19:00. Для первого места в квартете Италии нужна только победа
Группа A: беларусь (6 очков), Италия (4), Португалия (3), Франция (0).
В случае, если соперником Украины станет беларусь (пособники террористов из рф), не исключен вариант бойкота со стороны сине-желтой команды
Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025
Турнирные таблицы
