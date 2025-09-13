Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
12.09.2025 22:15 – FT 1 : 1
Санта Клара
Португалия
13 сентября 2025, 00:14 | Обновлено 13 сентября 2025, 00:37
1106
5

У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (слева)

Вечером 12 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика в домашнем поединке не сумела переиграть Санта-Клару (1:1) на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

У «Бенфики» украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и не сумел сохранить свои ворота сухими.

Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал за Орлов, выйдя на замену на 72-й минуте.

У хозяев поля забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте, гости отыгрались на 90+2 усилиями Винисиуса Лопеса после ошибки Николаса Отаменди.

Лидеры: Порту (12), Бенфика, Фамаликау (по 10), Спортинг, Морейренсе (по 9), Брага (8).

Чемпионат Португалии. 5-й тур, 12 сентября

Бенфика – Санта-Клара – 1:1

Гол: Вангелис Павлидис, 59 – Винисиус Лопес, 90+2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Лопеш (Санта Клара).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
34’
Пауло Виктор (Санта Клара) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 5
Burevestnik
Клара у Бенфіки забрала корали...
Ответить
+2
Remark
Одразу відчувається українській слід - пропустити на 90+ 
Ответить
+1
Burevestnik
ця велика Бенфіка - велике позорище.
За годину гри в більшості забили лише 1 гол,
і пропустили гол від команди,
яка до цього в чотирьох матчах забила лише один раз...
Ответить
0
Alehandro
Отаменді - просто красень) таких привозів у нього ще не було))
Ответить
0
Dynamo1927
Після завершення гри статистичні портали Sofascore та Whoscored оцінили гру Трубіна, який пропусти 1 м'яч, здійснив 5 сейвів віддав 100% точних передач, в 6.6 та 7.1 відповідно.
А Судакову, який віддав 95% точних передач та виграв одне повітряне єдиноборство, Sofascore та Whoscored поставили 6.8 та 6.2.
Ответить
-2
