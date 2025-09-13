Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

Вечером 12 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика в домашнем поединке не сумела переиграть Санта-Клару (1:1) на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

У «Бенфики» украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и не сумел сохранить свои ворота сухими.

Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал за Орлов, выйдя на замену на 72-й минуте.

У хозяев поля забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте, гости отыгрались на 90+2 усилиями Винисиуса Лопеса после ошибки Николаса Отаменди.

Лидеры: Порту (12), Бенфика, Фамаликау (по 10), Спортинг, Морейренсе (по 9), Брага (8).

Чемпионат Португалии. 5-й тур, 12 сентября

Бенфика – Санта-Клара – 1:1

Гол: Вангелис Павлидис, 59 – Винисиус Лопес, 90+2

