12 сентября на Эштадиу да Луш пройдет матч 5-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Санта-Кларой. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда относится к тройке исторических грандов местного футбола. Но вот уже несколько лет кряду располагаются игроки строго между своими вечными конкурентами, снова опередив Порту и этой весной, но проиграв чемпионскую гонку Спортингу. При этом Трубин вытащил послематчевую серию пенальти в финале Кубка Лиги зимой. Но в концовке сезона 2024/2025 снова была неудача, в более статусном турнире, кубке страны.

После летней паузы подопечные Бруну Лаже смотрятся очень даже неплохо. Они взяли Суперкубок, обыграв 1:0 Спортинг, и прошли в основной раунд Лиги чемпионов, победив последовательно Ниццу и Фенербахче, параллельно при этом начав на внутренней арене с серии побед, пусть и над явно более слабыми соперниками - Эштрелой, Тонделой и Алверкой. Тем не менее, состав усиливали, напоследок подписав, в том числе, и Судакова.

Санта-Клара

Клуб представляет экзотические Азорские острова. И в последнее время периодически добивается успехов. В 2021-м году удавалось закончить чемпионат на шестом месте, что позволило дебютировать в Лиге Европы. После этого, в позапрошлом сезоне, пришлось сыграть во втором дивизионе страны. Но, сразу же вернувшись, смогли показать рекордный результат: 57 очков и 5-е место.

Такой результат позволил отправиться на этот раз в Лигу конференций. Там получилось пройти Вараджин и Ларн, но в решающем раунде вдруг оступились, проиграв Шэмрок Роверс (1:2 на своем поле, 0:0 в Ирландии). Еще и в своем чемпионате стартовали с пары поражений, после чего была только ничья с Эштрелой. И лишь в сентябре уже за счет единственного гола Сильвы с пенальти, удалось обыграть Эшторил.

Статистика личных встреч

1:0 в феврале стали восьмой кряду победой гранда из Лиссабона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у гостей есть шансы даже на ничью. Согласимся и поставим на амбициозного вице-чемпиона с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,85).