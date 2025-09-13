Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов
Чемпионат Португалии
Бенфика
12.09.2025 22:15 – FT 1 : 1
Санта Клара
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 сентября 2025, 01:15 | Обновлено 13 сентября 2025, 02:01
491
0

Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Португалии

13 сентября 2025, 01:15 | Обновлено 13 сентября 2025, 02:01
491
0
Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 12 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика в домашнем поединке не сумела переиграть Санта-Клару (1:1) на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У «Бенфики» украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и не сумел сохранить свои ворота сухими.

Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал за Орлов, выйдя на замену на 72-й минуте.

У хозяев поля забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте, гости отыгрались на 90+2 усилиями Винисиуса Лопеса после ошибки Николаса Отаменди.

Лидеры: Порту (12), Бенфика, Фамаликау (по 10), Спортинг, Морейренсе (по 9), Брага (8).

Чемпионат Португалии. 5-й тур, 12 сентября

Бенфика – Санта-Клара – 1:1

Гол: Вангелис Павлидис, 59 – Винисиус Лопес, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Лопеш (Санта Клара).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
34’
Пауло Виктор (Санта Клара) получает красную карточку.
По теме:
Байер – Айнтрахт Ф – 3:1. Гримальдо оформил дубль со штрафных. Видео голов
Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов
ВИДЕО. Как Отаменди привез гол в ворота Трубина, который пустил между ног
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Санта-Клара видео голов и обзор Николас Отаменди дебют Вангелис Павлидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 7
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12 сентября 2025, 03:37 1
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника

Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Раджа НАИНГГОЛАН «Этот украинец очень переоценен»
Футбол | 13.09.2025, 01:53
Раджа НАИНГГОЛАН «Этот украинец очень переоценен»
Раджа НАИНГГОЛАН «Этот украинец очень переоценен»
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 00:21
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
11.09.2025, 11:45 3
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
11.09.2025, 05:16
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
12.09.2025, 21:35 1
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем