Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Португалии
Вечером 12 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика в домашнем поединке не сумела переиграть Санта-Клару (1:1) на стадионе Да Луж в Лиссабоне.
У «Бенфики» украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и не сумел сохранить свои ворота сухими.
Украинский полузащитник Георгий Судаков дебютировал за Орлов, выйдя на замену на 72-й минуте.
У хозяев поля забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте, гости отыгрались на 90+2 усилиями Винисиуса Лопеса после ошибки Николаса Отаменди.
Лидеры: Порту (12), Бенфика, Фамаликау (по 10), Спортинг, Морейренсе (по 9), Брага (8).
Чемпионат Португалии. 5-й тур, 12 сентября
Бенфика – Санта-Клара – 1:1
Гол: Вангелис Павлидис, 59 – Винисиус Лопес, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
