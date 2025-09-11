Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
12.09.2025 22:15
Санта Клара
Португалия
Бенфика – Санта-Клара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В пятницу, 12 сентября, состоится матч 4--го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Санта-Кларой».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Бенфика – Санта-Клара
