В пятницу, 12 сентября, состоится матч 4--го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Санта-Кларой».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

«Бенфика» – «Санта-Клара». Смотреть онлайн. LIVE трансляция