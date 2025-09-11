Бенфика – Санта-Клара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Португалии
В пятницу, 12 сентября, состоится матч 4--го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Санта-Кларой».
Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.
В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
«Бенфика» – «Санта-Клара». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
