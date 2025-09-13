Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Севилья
12.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Эльче
Испания
13 сентября 2025, 00:15 | Обновлено 13 сентября 2025, 01:01
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду

Красно-белые вырвали ничью у Эльче в матче четвертого тура Ла Лиги 2025/26

13 сентября 2025, 00:15 | Обновлено 13 сентября 2025, 01:01
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

12 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Севилья и Эльче.

Поединок прошел на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Исаак Ромеро и Пеке, а у гостей забили Андре Силва и Рафаэль Мир.

Севилья спаслась на 85-й минуте. На Пеке ассист отдал именитый чилиец Алексис Санчес, который выкатил мяч на партнера пяткой. Для Санчеса это был дебют в составе красно-белых – в летнее трансферное окно он перебрался в новый для себя клуб из итальянской Удинезе.

Эльче проводит отличный старт в новом сезоне чемпионата Испании. Команда, которая вернулась в элиту страны в этом голу, поднявшись со второго места в Сегунде, за четыре тура ни разу не проиграла.

Ранее подопечные Эдера Сарабии сыграли вничью с Бетисом и Атлетико (оба матча – 1:1), а также одолели Леванте (2:0).

Сейчас на счету Эльче шесть очков и шестое место в LIVE-таблице Ла Лиги. У Севильи 4 пункта и 11-я строчка.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 12 сентября

Севилья – Эльче – 2:2

Голы: Ромеро, 28, Пеке, 85 – Андре Силва, 54, Мир, 70

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Пеке Фернандес (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Эльче).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
Исаак Ромеро Эльче Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алексис Санчес
