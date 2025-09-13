Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26
12 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Севилья и Эльче.
Поединок прошел на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Игра завершилась со счетом 2:2.
Голами за хозяев отличились Исаак Ромеро и Пеке, а у гостей забили Андре Силва и Рафаэль Мир.
Севилья спаслась на 85-й минуте. На Пеке ассист отдал именитый чилиец Алексис Санчес.
Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 12 сентября
Севилья – Эльче – 2:2
Голы: Ромеро, 28, Пеке, 85 – Андре Силва, 54, Мир, 70
Видеообзор матча
События матча
