Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов
Чемпионат Испании
Севилья
12.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 сентября 2025, 01:07 |
35
0

Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26

13 сентября 2025, 01:07 |
35
0
Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

12 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Севилья и Эльче.

Поединок прошел на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Исаак Ромеро и Пеке, а у гостей забили Андре Силва и Рафаэль Мир.

Севилья спаслась на 85-й минуте. На Пеке ассист отдал именитый чилиец Алексис Санчес.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 12 сентября

Севилья – Эльче – 2:2

Голы: Ромеро, 28, Пеке, 85 – Андре Силва, 54, Мир, 70

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Пеке Фернандес (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Эльче).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Эльче).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
По теме:
Байер – Айнтрахт Ф – 3:1. Гримальдо оформил дубль со штрафных. Видео голов
ВИДЕО. Как Отаменди привез гол в ворота Трубина, который пустил между ног
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Севилья чемпионат Испании по футболу Алексис Санчес Эльче Ла Лига Исаак Ромеро видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов
Футбол | 13 сентября 2025, 01:15 0
Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов
Бенфика – Санта-Клара – 1:1. Дебют Судакова, ляп Отаменди. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Португалии

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 12 сентября 2025, 23:43 9
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Бокс | 12.09.2025, 06:44
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12.09.2025, 03:37
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
11.09.2025, 11:45 3
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
11.09.2025, 09:24 2
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 40
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем