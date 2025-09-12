Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Севилья – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 12 сентября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

12 сентября на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Севилья встретится с Эльче.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда очень быстро регрессировала. В 2023-м году она в очередной раз выигрывает Лигу Европы, правда, тогда уже параллельно вылетает из привычного для себя квартета лучших в Примере. А прошлой весной уже всего на одно очко опережает вылетевший в Сегунду Леганес (впрочем, набрав не так и мало - 41).

Очередным, от кого ждут прогресса и хотя бы частичного отвоевания позиций, стал Матиас Алмейда, известный в прошлом опорник. Он, впрочем, уже достаточно опытный и успешный наставник, но это его первый опыт в топ-чемпионатах. Начинал аргентинец с поражений от Атлетика и Хетафе, но важно, что лето получилось закончить победой, 2:0 с Жироной, что позволило пойти на паузу, вызванную играми сборных, в неплохом настроении. Хотя, безусловно, и работа над ошибками, допущенными в первых турах, проводится должна была - 2:0 с аутсайдером не должны расслаблять.

Эльче

Клуб уже делал несколько попыток проявить себя в Ла Лиге. Если не вспоминать перипетии прошлого века, то он играл тут в 2013-2015 и в 2020-2023 годах. Но, снова вылетев, закончили позапрошлый сезон на скромной одиннадцатой позицией в Сегунде. Летом прошлого года на тренерский пост пригласили Эдера Сарабию. И он оправдал доверие полностью, подняв подопечных на второе место, что обеспечило право подняться в элитный дивизион напрямую.

Возможно, новичка пока что недооценивали, и он этим на стартовом отрезке прекрасно пользовался. С более сильными Бетисом и Атлетико свели матчи вничью, Леванте, коллег по повышению, даже обыграли.

Статистика личных встреч

Всего было проведено четырнадцать очных матчей, и больше половины, восемь, выиграла Севилья. Уступила она только однажды, на выезде в 2021-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к хозяевам арены. Но, кажется, сейчас новичок Примеры способен этому сопернику как минимум не проиграть (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Севилья
12 сентября 2025 -
22:00
Эльче
Севилья Эльче Ла Лига чемпионат Испании по футболу
