  4. Прогнозы на 4-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
12 сентября 2025, 21:15
Прогнозы на 4-й тур Ла Лиги 2025/26

С 12 по 15 сентября в чемпионате Испании состоятся поединки четвертого тура

Прогнозы на 4-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 12 по 15 сентября состоятся матчи четвертого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 4-й тур Ла Лиги 2025/26:

  • 12:09, 22:00 Севилья – Эльче
  • 13.09, 15:00 Хетафе – Реал Овьедо
  • 13.09, 17:15 Реал Сосьедад – Реал Мадрид
  • 13.09, 19:30 Атлетик – Алавес
  • 13.09, 22:00 Атлетико – Вильярреал
  • 14.09, 15:00 Сельта – Жирона
  • 14.09, 17:15 Леванте – Бетис
  • 14.09, 19:30 Осасуна – Райо Вальекано
  • 14.09, 22:00 Барселона – Валенсия
  • 15.09, 22:00 Эспаньол – Мальорка

Все голы матчей Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 3 3 0 0 6 - 1 13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 9
2 Атлетик Бильбао 3 3 0 0 6 - 3 13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 9
3 Вильярреал 3 2 1 0 8 - 1 13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 7
4 Барселона 3 2 1 0 7 - 3 14.09.25 22:00 Барселона - Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 7
5 Эспаньол 3 2 1 0 5 - 3 15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 6
7 Эльче 3 1 2 0 4 - 2 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
8 Бетис 4 1 2 1 4 - 4 14.09.25 17:15 Леванте - Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4 - 2 14.09.25 22:00 Барселона - Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4 - 3 14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 4
11 Алавес 3 1 1 1 3 - 3 13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 4
12 Севилья 3 1 0 2 5 - 5 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 3
13 Осасуна 3 1 0 2 1 - 2 14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 3
14 Сельта 4 0 3 1 3 - 5 14.09.25 15:00 Сельта - Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 3
15 Реал Овьедо 3 1 0 2 1 - 5 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
16 Атлетико Мадрид 3 0 2 1 3 - 4 13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3 - 4 13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2 - 6 15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1
19 Леванте 3 0 0 3 3 - 7 14.09.25 17:15 Леванте - Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 0
20 Жирона 3 0 0 3 1 - 10 14.09.25 15:00 Сельта - Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 0
Полная таблица

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
