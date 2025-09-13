Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
13.09.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 сентября 2025, 06:32 |
22
0

Атлетико – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 сентября в 22:00 по Киеву

13 сентября 2025, 06:32 |
22
0
Атлетико – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября на Метрополитано пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда пытается держаться на уровне своего соседа, Реала, и Барселоны. Правда, в позапрошлом сезоне выше пропустили еще и Жирону, на что отреагировали масштабным и довольно дорогим усилением состава годичной давности. Результат, правда, после этого был минимальным - только в Примере удалось вернуться в тройку. Но снова отстали от пары конкурентов там, и им же проиграли в других ключевых турнирах.

Сейчас клуб из Мадрида и вовсе де-факто провалил старт. Тон задал первый тур, когда, открыв счет и долго удерживая преимущество, фаворит безвольно проиграл Эспаньолу. Больше поражений не было, но вряд ли Диего Симеоне и его подопечные могут записывать себе в актив то, что они не смогли победить ни Эльче, ни Алавес - с обоими закончили 1:1.

Вильярреал

Клуб, как и его следующий соперник, допустил спад в 2023/2024. Он и вовсе вылетал тогда из привычной зоны еврокубков - это после победы в Лиге Европы и полуфинале Лиги чемпионов! Но все же тогда же на тренерский пост вернулся Марселино. Сначала это не дало ощутимого эффекта, даже с ним не смогли полностью выбраться из тот ямы. Но прошлую темпораду закончили с 70 очками, наравне с Атлетиком. Тот все же занял четвертое место, по дополнительным показателям. Но это уже было не так важно, ведь уже знали, что и с пятого отправляются футболисты в Лигу чемпионов.

Сейчас команда показала неплохой, хотя и не идеальный, старт. Получилось уверенно и сухо выиграть и у Овьедо, и у Жироны (2:0 и 5:0 соответственно). Все шло к победе и с Сельтой, но в Виго хозяева успели сровнять на 90+4 минуте - закончили 1:1.

Статистика личных встреч

За четырнадцать крайних очных матчей Атлетико выиграл пять раз, проиграв только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в столице должны побеждать хозяева. Но, кажется, в нынешней форме гости такому сопернику не проиграет (коэффициент - 1,93).

По теме:
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетик – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико Мадрид Атлетико - Вильярреал Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 3
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12 сентября 2025, 20:23 8
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги

В матче 1/2 финала сине-желтые 13 сентября сыграют с командой Италии

Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 04:40
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 02:44
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 12.09.2025, 21:35
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 40
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем