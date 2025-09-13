Атлетико Мадрид

13 сентября на Метрополитано пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда пытается держаться на уровне своего соседа, Реала, и Барселоны. Правда, в позапрошлом сезоне выше пропустили еще и Жирону, на что отреагировали масштабным и довольно дорогим усилением состава годичной давности. Результат, правда, после этого был минимальным - только в Примере удалось вернуться в тройку. Но снова отстали от пары конкурентов там, и им же проиграли в других ключевых турнирах.

Сейчас клуб из Мадрида и вовсе де-факто провалил старт. Тон задал первый тур, когда, открыв счет и долго удерживая преимущество, фаворит безвольно проиграл Эспаньолу. Больше поражений не было, но вряд ли Диего Симеоне и его подопечные могут записывать себе в актив то, что они не смогли победить ни Эльче, ни Алавес - с обоими закончили 1:1.

Вильярреал

Клуб, как и его следующий соперник, допустил спад в 2023/2024. Он и вовсе вылетал тогда из привычной зоны еврокубков - это после победы в Лиге Европы и полуфинале Лиги чемпионов! Но все же тогда же на тренерский пост вернулся Марселино. Сначала это не дало ощутимого эффекта, даже с ним не смогли полностью выбраться из тот ямы. Но прошлую темпораду закончили с 70 очками, наравне с Атлетиком. Тот все же занял четвертое место, по дополнительным показателям. Но это уже было не так важно, ведь уже знали, что и с пятого отправляются футболисты в Лигу чемпионов.

Сейчас команда показала неплохой, хотя и не идеальный, старт. Получилось уверенно и сухо выиграть и у Овьедо, и у Жироны (2:0 и 5:0 соответственно). Все шло к победе и с Сельтой, но в Виго хозяева успели сровнять на 90+4 минуте - закончили 1:1.

Статистика личных встреч

За четырнадцать крайних очных матчей Атлетико выиграл пять раз, проиграв только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в столице должны побеждать хозяева. Но, кажется, в нынешней форме гости такому сопернику не проиграет (коэффициент - 1,93).